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У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото

26 серпня 2024 06:27
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
Фестиваль борщу у Польщі
Фестиваль борщу BorschFest у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

У Варшаві вже вдруге пройшов масштабний фестиваль українського борщу. На ньому можна було поласувати традиціними українськими стравами та допомогти Збройним силам України. Цього року до свята приєдналась і українська реперка Alyona Alyona.

На фестивалі побувала й спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Варшаві Юлія Войнар. 

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Фестиваль борщу у Варшаві

Поласувати борщем і задонатити на ЗСУ. З такою метою на BorschFest у Варшаві прийшли понад 16 тисяч українців.

"Люблю борщ, люблю Україну. Вже трохи давно в Польщі. Зазвичай готую борщ сама. Сюди ще й прийшла заради спілкування зі своїми земляками, для підтримки нашої армії, нашого війська", — каже Іванка Кольба, тимчасова переселенка з Тернопільської області. 

  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 1
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 2
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 3
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 4
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 5
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
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Фестиваль існує вже два роки, утім у 2023 був значно скромнішим. Ідея зробити таке дійство виникла з бажання організаторів — фонду "Gremi Personal" — почастувати українців, які вже скучили за батьківщиною та домашніми стравами. Усі гроші, зібрані під час заходу, передадуть на потреби ЗСУ.

"Нині ми збираємо на комплекс дронів, які називають "баба Яга" — ті дрони, що носять 25 кг вантажу, вони нині дуже важливі, вони українського виробництва, і це те, проти чого ще Росія не навчилась протидіяти. Один такий комплекс коштує 280 тисяч злотих. Сподіваємося, на варшавському фестивалі вдасться зібрати повну суму", — зазначила засновниця фундації "Gremi Personal" Галина Кіріченко.

У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 6
Засновниця фундації "Gremi Personal" Галина Кіріченко. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар

Окрім борщу на фестивалі можна було поласувати варениками, млинцями і справжнім українським салом. Самого ж борщу наварили аж 2 тисячі літрів, причому половину відвідувачі фесту розкупили за перші дві години, не відлякували навіть довжелезні черги.

"У черзі стояли хвилин 15, вважаю, що це не довго. Смачний борщ. Встигла скуштувати одну ложку, але виглядає смачно. Схожий на домашній. Я у Польщі ніде борщ не купую, сама готую", — розповіла Ольга, тимчасова переселенка з Києва.

  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 7
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 8
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 9
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 10
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 11
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 12
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 13
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
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Продавали борщ за 20 злотих (це приблизно 215 гривень). Підтримати ЗСУ можна було й придбавши сувенір, або задонативши до спеціальної скриньки. Також можна було долучитися до плетіння сіток, які передадуть на фронт. 

"Дуже великий ажіотаж, навіть усім охочим не вистачає місця. Людей дуже багато. На одній сітці чоловік 6-7. Сітка 6 на 2 метри. Дуже багато людей, які не можуть зробити донат, але хочуть допомогти. Багато людей пенсійного віку", — розказала координаторка центру "Sitky Warszawa" Юлія Коваленко. 

  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 14
    Координаторка центру "Sitky Warszawa" Юлія Коваленко. фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
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    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 16
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
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Спеціальною гостею фестивалю стала учасниця "Євробачення", реперка Alyona Alyona. На переконання співачки, залучення артистів заохочує більшу кількість людей прийти на фестиваль і долучитися до великого збору коштів на підтримку української армії: 

"Хтось приходить подивитися, що тут є, познайомитися чи з гастрономією, чи з культурою, чи придбати якийсь сувенір, а залучення артистів закликає більшу кількість людей, всі знають, що заспівають свою улюблену пісню з артистом там, почують можливо якесь надихаюче, вселяюче надію слово".

  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 17
    Реперка Alyona Alyona. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 18
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 19
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 20
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 21
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 22
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 23
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 24
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
  • У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото - фото 25
    Фестиваль борщу у Варшаві. Фото: Новини.LIVE/Юлія Войнар
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Також реперка поділилася своїм власним рецептом борщу:

"Оскільки я не їм мʼясо, то мій борщ не з мʼясом, не з копченостями, а з грибами. І мій секретний інгредієнт — це щіпка цукру. Люблю його додавати, щоб борщ був і кисленький, але більш солодкий, ніж кислий. Але я люблю і мамин борщ, і татовий, і свого хлопця, взагалі люблю борщі". 

За словами організаторів фестивалю, минулого року під час BorschFest у Польщі вдалося зібрати 346 тисяч злотих (3,7 млн грн). Цього року вже зібрано 642 тисячі злотих (6,8 млн грн) — і це без підрахунку донатів у Варшаві та майбутніх фестивалів у Лодзі та Бидгощі, які відбудуться 8 і 15 вересня відповідно.

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