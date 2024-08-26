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В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото

26 августа 2024 06:27
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
Фестиваль борща в Польше
Фестиваль Борща BorschFest в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

В Варшаве уже во второй раз прошел масштабный фестиваль украинского борща. На нем можно было полакомиться традиционными украинскими блюдами и помочь Вооруженным силам Украины. В этом году к празднику присоединилась и украинская реперша Alyona Alyona.

На фестивале побывала и специальная корреспондентка Новини.LIVE в Варшаве Юлия Войнар.

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Фестиваль борща в Варшаве

Полакомиться борщом и задонатить на ВСУ. С такой целью на BorschFest в Варшаве пришли более 16 тысяч украинцев.

"Люблю борщ, люблю Украину. Уже так-то давно в Польше. Обычно готовлю борщ сама. Сюда еще и пришла ради общения со своими земляками, для поддержки нашей армии, нашего войска", — говорит Иванка Кольба, временная переселенка из Тернопольской области.

  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 1
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 2
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 3
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 4
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 5
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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Фестиваль существует уже два года, но в 2023 был значительно скромнее. Идея сделать такое действо возникла из желания организаторов — фонда "Gremi Personal" — угостить украинцев, которые уже соскучились по родине и домашним блюдам. Все деньги, собранные на мероприятии, передадут на нужды ВСУ.

"Сейчас мы собираем на комплекс дронов, которые называют "баба Яга" — те дроны, которые носят 25 кг груза, они сейчас очень важны, они украинского производства, и это то, против чего еще Россия не научилась противодействовать. Один такой комплекс стоит 280 тысяч злотых. Надеемся, на варшавском фестивале удастся собрать полную сумму", — отметила основательница фонда "Gremi Personal" Галина Кириченко.

В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 6
Основательница фонда "Gremi Personal" Галина Кириченко. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар

Кроме борща на фестивале можно было полакомиться варениками, блинами и настоящим украинским салом. Самого же борща наварили 2 тысячи литров, причем половину посетители феста раскупили за первые два часа, не отпугивали даже длиннющие очереди.

"В очереди стояли минут 15, считаю, что это не долго. Вкусный борщ. Успела отведать одну ложку, но выглядит вкусно. Похож на домашний. Я в Польше нигде борщ не покупаю, сама готовлю", — рассказала Ольга, временная переселенка из Киева.

  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 7
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 10
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 11
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 12
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 13
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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Продавали борщ за 20 злотых (примерно 215 гривен). Поддержать ВСУ можно было и приобретя сувенир, либо задонатив в специальный ящик. Также можно было приобщиться к переплету сеток, которые передадут на фронт.

"Очень большой ажиотаж, даже всем желающим не хватает места. Людей очень много. На одной сетке человек 6-7. Сетка 6 на 2 метра. Очень много людей, которые не могут сделать донат, но хотят помочь. Многие люди пенсионного возраста", — рассказала координатор центра "Sitky Warszawa" Юлия Коваленко.

  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 14
    Координатор центра "Sitky Warszawa" Юлия Коваленко. фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 16
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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Специальной гостьей фестиваля стала участница "Евровидения", репер Alyona Alyona. По мнению певицы, привлечение артистов поощряет большее количество людей прийти на фестиваль и приобщиться к большому сбору средств на поддержку украинской армии:

"Кто-то приходит посмотреть, что здесь есть, познакомиться или с гастрономией, или с культурой, или приобрести какой-нибудь сувенир, а привлечение артистов призывает большее количество людей, все знают, что споют свою любимую песню с артистом там, услышат возможно какое-то вдохновляющее, вселяющее надежду слово".

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    Реперка Alyona Alyona. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 18
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 19
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 20
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 21
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 22
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 23
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 24
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
  • В Варшаве прошел фестиваль борща BorschFest — фото - фото 25
    Фестиваль борща в Варшаве. Фото: Новини.LIVE/Юлия Войнар
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Также реперша поделилась своим собственным рецептом борща:

"Поскольку я не ем мясо, то мой борщ не с мясом, не с копченостями, а с грибами. И мой секретный ингредиент — это щепотка сахара. Люблю его добавлять, чтобы борщ был и кисленький, но более сладкий, чем кислый. Но я люблю и мамин борщ, и папин, и своего парня, вообще люблю борщи".

По словам организаторов фестиваля, в прошлом году во время BorschFest в Польше удалось собрать 346 тысяч злотых (3,7 млн. грн). В этом году уже собрано 642 тысяч злотых (6,8 млн грн) — и это без подсчета донатов в Варшаве и будущих фестивалей в Лодзи и Быдгоще, которые состоятся 8 и 15 сентября соответственно.

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