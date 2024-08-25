В Познани 25 августа из-за пожара произошло два взрыва — детали

Спасатели тушат пожар в Познани. Фото: Karol Schmidt/Koscian112.pl

В польской Познани около полуночи 25 августа вспыхнул пожар и произошло два мощных взрыва. В результате инцидента много раненых и пропавших без вести.

Об этом информирует RMF24.

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Как стало известно, пожар вспыхнул в подвале дома. На место пожара прибыли спасатели.

Однако во время спасательных работ произошли два мощных взрыва. Сила удара была такая большая, что пожарных, которые первыми вошли тушить огонь, отбросило. Также были повреждены пожарные автомобили.

Огонь быстро охватил все этажи, а также перекинулся на крышу соседнего дома. Из здания чрезвычайники успели эвакуировать 20 человек и 100 человек из соседних зданий.

По информации СМИ, в подвале мог взорваться газовый баллон, но пожарная служба не подтвердила инцидент.

В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе 11 пожарных и трое прохожих. Двое из спасателей пропали без вести.