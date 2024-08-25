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У Польщі сталося два потужні вибухи — є поранені та зниклі безвісти

25 серпня 2024 15:21
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
В Познані 25 серпня через пожежу сталося два вибухи — деталі
Рятувальники гасять пожежу у Познані. Фото: Karol Schmidt/Koscian112.pl
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У польській Познані близько опівночі 25 серпня спалахнула пожежа та сталося два потужні вибухи. Внаслідок інциденту є багато поранених та зниклих безвісти.

Про це інформує RMF24

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Як стало відомо, пожежа спалахнула у підвалі будинку. На місце пожежі прибули рятувальники.

Проте під час рятувальних робіт пролунало два потужні вибухи. Сила удару була такою великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Також було пошкоджено пожежні авто.

Вогонь швидко охопив усі поверхи, а також перекинувся на дах сусіднього будинку. З будівлі надзвичайники встигли евакуювати 20 осіб та 100 людей з сусідніх будівель.

За інформацією ЗМІ, у підвалі міг вибухнути газовий балон, але пожежна служба не підтвердила інцидент

Внаслідок пожежі постраждали 14 осіб, зокрема, 11 пожежників і троє перехожих. Двоє з рятувальників зникли безвісти. 

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