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Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото

24 серпня 2024 21:59
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
День Незалежності України 2024 у Варшаві
Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
Юлія Войнар - Журналістка (Польща)
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

Святкування Дня Незалежності України у Варшаві розпочалось з масштабного виконання гімну. А ввечері на святкування на Замковій площі у польській столиці зібралося понад 30 тисяч людей.

На подіях побувала й спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Варшаві Юлія Войнар. 

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День Незалежності України у Варшаві

День Незалежості українці у Варшаві розпочали святкувати з виконання державного гімну. Дійство відбулося за ініціативи фундації "Український дім".

Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 1
Виконання гімну України. Фото: Юлія Войнар

 "Це вже третій День Незалежності під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми влаштоваємо такі акції щороку. Саме це свято допомагає нам відчувати єдність в моменті, коли ми всі перебуваємо у Варшаві, далеко від рідного дому", — Валерія Шахунова, координаторка фундації "Український дім" у Варшаві.

Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 2
Валерія Шахунова, координаторка фундації "Український дім" у Варшаві. Фото: Юлія Войнар

На акцію зібралося близько сотні українців. Це свято українці у Варшаві зустрічають не лише з гордістю та щастям, а й з сумом через те, що змушені перебувати в День Незалежності України не вдома. 

"Ця свято ранить душу, адже ми нині тут, у Варшаві, змушені були покинути свої рідні оселі. Водночас це свято настільки від душі, бо наша Україна - найкраща, країна, якою нині захоплюється увесь світ!" — Віра Федорченко, тимчасова переселенка з Чернігівської області.

  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 3
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 4
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
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"Я цей день зустрічаю з настроєм суму, тому що великий біль, великий жаль, що ми дозволили цьому всьому статися — багато хлопців вже не повернуться. І мені дуже прикро, що нині багато людей не розуміє, якою ціною за стільки століть здобувалася ця незалежність. Так, календарна дата 33 роки, але свою незалежність ми вже здобуваємо багато століть", — Оксана Трофимчук, тимчасова переселенка зі Львову.

Ввечері у середмісті Варшави, на Замковій площі, відбувся маштабний захід до Дня Незалежності України за ініціативи Euromaidan Warszawa.

  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 5
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 6
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 7
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
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Присутні згадали хвилиною мовчання загиблих через російську агресію українців. Потому полякам, які підтримують Україну та українців вручили нагороди Stand with Ukraine.

Також відомі українські та польські актори прочитали фрагменти антології "Війна 2022".

  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 8
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 9
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 10
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 11
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
  • Як українці святкували День Незалежності у Варшаві — фото - фото 12
    Святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар
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Далі  відбувся великий концерт за участю українського гурту Іззі, польсько-українського — DagaDana та переможниці Євробачення-2016 Джамали.

На Замковій площі у Варшаві на День Незалежності зібралося понад 30 тисяч людей.

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