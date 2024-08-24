День Независимости Украины 2024 года в Варшаве

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве началось с масштабного исполнения гимна. А вечером на празднование на Замковой площади в польской столице собралось более 30 тысяч человек.

На событиях побывала и специальная корреспондентка Новини.LIVE в Варшаве Юлия Войнар.

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День независимости Украины в Варшаве

День Независимости украинцы в Варшаве начали праздновать исполнение государственного гимна. Действо состоялось по инициативе фонда "Украинский дом".

Исполнение гимна Украины. Фото: Юлия Войнар

"Это уже третий День Независимости во время полномасштабного вторжения России в Украину. Мы устраиваем такие акции каждый год. Именно этот праздник помогает нам чувствовать единство в моменте, когда мы все находимся в Варшаве, вдали от родного дома", — Валерия Шахунова, координатор "Украинского дома" в Варшаве.

Валерия Шахунова, координатор "Украинского дома" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар

На акцию собралось около сотни украинцев. Этот праздник украинцы в Варшаве встречают не только с гордостью и счастьем, но и с грустью из-за того, что вынуждены находиться в День Независимости Украины вне дома.

"Этот праздник ранит душу, ведь мы сейчас здесь, в Варшаве, вынуждены были покинуть свои родные дома. В то же время этот праздник настолько от души, потому что наша Украина - лучшая, страна, которой сейчас увлекается весь мир!" — Вера Федорченко, временная переселенка из Черниговской области.

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар 1/2 ​ 2

"Я этот день встречаю с настроением грусти, потому что большая боль, большое сожаление, что мы позволили этому всему произойти — многие ребята уже не вернутся. И мне очень досадно, что сейчас многие люди не понимают, какой ценой за столько веков приобретала эта независимость .Да, календарная дата 33 года, но свою независимость мы уже обретаем много веков", — Оксана Трофимчук, временная переселенка из Львова.

Вечером в центре Варшавы, на Замковой площади, состоялось масштабное мероприятие ко Дню Независимости Украины по инициативе Euromaidan Warszawa.

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар 1/3 ​ 3

Собравшиеся вспомнили минутой молчания погибших из-за российской агрессии украинцев. Потом полякам, которые поддерживают Украину и украинцев, вручили награды Stand with Ukraine.

Также известные украинские и польские актеры прочли фрагменты антологии "Война 2022".

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар 1/5 ​ 5

Далее состоялся большой концерт с участием украинской группы Иззи, польско-украинской — DagaDana и победительницы Евровидения-2016 Джамалы.

На Замковой площади в Варшаве в День Независимости собралось более 30 тысяч человек.