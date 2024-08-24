Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве — фото arrow

Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве — фото

24 августа 2024 21:59
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
День Независимости Украины 2024 года в Варшаве
Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
Юлія Войнар - Журналистка (Польша)
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве началось с масштабного исполнения гимна. А вечером на празднование на Замковой площади в польской столице собралось более 30 тысяч человек.

На событиях побывала и специальная корреспондентка Новини.LIVE в Варшаве Юлия Войнар.

Читайте также:

День независимости Украины в Варшаве

День Независимости украинцы в Варшаве начали праздновать исполнение государственного гимна. Действо состоялось по инициативе фонда "Украинский дом".

Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 1
Исполнение гимна Украины. Фото: Юлия Войнар

"Это уже третий День Независимости во время полномасштабного вторжения России в Украину. Мы устраиваем такие акции каждый год. Именно этот праздник помогает нам чувствовать единство в моменте, когда мы все находимся в Варшаве, вдали от родного дома", — Валерия Шахунова, координатор "Украинского дома" в Варшаве.

Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 2
Валерия Шахунова, координатор "Украинского дома" в Варшаве. Фото: Юлия Войнар

На акцию собралось около сотни украинцев. Этот праздник украинцы в Варшаве встречают не только с гордостью и счастьем, но и с грустью из-за того, что вынуждены находиться в День Независимости Украины вне дома.

"Этот праздник ранит душу, ведь мы сейчас здесь, в Варшаве, вынуждены были покинуть свои родные дома. В то же время этот праздник настолько от души, потому что наша Украина - лучшая, страна, которой сейчас увлекается весь мир!" — Вера Федорченко, временная переселенка из Черниговской области.

  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 3
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 4
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
1/22

"Я этот день встречаю с настроением грусти, потому что большая боль, большое сожаление, что мы позволили этому всему произойти — многие ребята уже не вернутся. И мне очень досадно, что сейчас многие люди не понимают, какой ценой за столько веков приобретала эта независимость .Да, календарная дата 33 года, но свою независимость мы уже обретаем много веков", — Оксана Трофимчук, временная переселенка из Львова.

Вечером в центре Варшавы, на Замковой площади, состоялось масштабное мероприятие ко Дню Независимости Украины по инициативе Euromaidan Warszawa.

  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 5
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 6
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 7
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
1/33

Собравшиеся вспомнили минутой молчания погибших из-за российской агрессии украинцев. Потом полякам, которые поддерживают Украину и украинцев, вручили награды Stand with Ukraine.

Также известные украинские и польские актеры прочли фрагменты антологии "Война 2022".

  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 8
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 9
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 10
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 11
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
  • Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве. - фото 12
    Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве Фото: Юлия Войнар
1/55

Далее состоялся большой концерт с участием украинской группы Иззи, польско-украинской — DagaDana и победительницы Евровидения-2016 Джамалы.

На Замковой площади в Варшаве в День Независимости собралось более 30 тысяч человек.

Также важные новости дня по теме:

Польша праздники День Независимости украинцы в Польше Варшава День Независимости 2024

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

21:59 Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве — фото

21:56 Во Львове преподавательница требовала 400 долларов взятки за сдачу экзаменов — что решил суд

21:47 Синоптики предупреждают об усилении аномальной жары завтра

21:43 Усик подарил Зеленскому самый престижный чемпионский титул — видео

21:34 Бахматов объяснил, почему в Киеве жители Троещины могут остаться без метро

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

21:25 Графики света — когда на Одесчине возможны отключения завтра

21:11 В Сумах второй раз за день раздаются взрывы

20:57 Как изменилась стоимость квартир в Киеве и что на нее влияет — исследование

20:32 Зеленский вручил награды победителям Олимпийских игр и поздравил с Днем Независимости

Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Эксклюзив

21:59 Как украинцы праздновали День Независимости в Варшаве — фото

21:56 Во Львове преподавательница требовала 400 долларов взятки за сдачу экзаменов — что решил суд

21:47 Синоптики предупреждают об усилении аномальной жары завтра

21:43 Усик подарил Зеленскому самый престижный чемпионский титул — видео

21:34 Бахматов объяснил, почему в Киеве жители Троещины могут остаться без метро

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

21:25 Графики света — когда на Одесчине возможны отключения завтра

21:11 В Сумах второй раз за день раздаются взрывы

20:57 Как изменилась стоимость квартир в Киеве и что на нее влияет — исследование

20:32 Зеленский вручил награды победителям Олимпийских игр и поздравил с Днем Независимости

20:00 В США почтили память американского добровольца, погибшего на войне в Украине

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Text

02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту