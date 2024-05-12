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У Варшаві горів торговий центр — що відомо

12 травня 2024 13:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Варшаві горів торговий центр — що відомо
Пожежа у ТЦ Варшави. Фото: twitter.com/KGPSP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Варшаві у неділю, 12 травня, спалахнула пожежа у торговому центрі. Відомо, що вогонь захопив весь комплекс.

Про це повідомило видання RMF FM.

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Згідно з інформацією Національного штабу, пожежу гасять 150 пожежників, 58 одиниць обладнання та робот. Пожежа охопила торговий центр на вулиці Marywilska 44, і зараз над ліквідацією працюють десятки бригад, серед яких і Група хіміко-екологічного порятунку.

"З самого ранку на місце події прибули нові пожежні бригади. Це дуже складна акція, адже зал має розміри 250х250 м", — повідомив представник пресслужби Муніципального штабу Державної пожежної служби у Варшаві.

Пожежники вважають, що вогонь міг виникнути одночасно у декількох місцях. Повідомлення про пожежу надійшло о 3:30 ранку. Вогонь швидко поширювався, також частково обвалився дах будівлі. На щастя, жертв немає. Крім того, в соціальних мережах з’явилися повідомлення з проханням до жителів Варшави та прилеглих районів тримати вікна зачиненими.

"Щодо диму, який висить над містом, то він, очевидно, шкідливий. На місці працює спеціалізована хіміко-рятувальна група, яка спостерігає за атмосферою поблизу пожежі. Прилади не мають перевищених концентрацій. Наразі потреби в евакуації мешканців із прилеглих будівель немає. Звичайно, цей дим отруйний і шкідливий. Ми рекомендуємо зачинити двері, не виходьте на вулицю", — рекомендують у штабі пожежної служби.

Раніше у Кропивницькому сталася техногенна катастрофа. Пожежа спалахнула на міському заводі лакофарбової продукції "Хімрезерв", внаслідок чого загинула людина. 

Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Луганської області у п'ятницю, 10 травня, стався "приліт" по російській нафтобазі. На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. 

Польща
пожежа
ТЦ
рятувальники
Варшава

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