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В Варшаве горел торговый центр — что известно

12 мая 2024 13:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Варшаве горел торговый центр — что известно
Пожар в ТЦ в Варшаве. Фото: twitter.com/KGPSP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Варшаве в воскресенье, 12 мая, вспыхнул пожар в торговом центре. Известно, что огонь захватил весь комплекс.

Об этом сообщило издание RMF FM.

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Согласно информации Национального штаба, пожар тушат 150 пожарных, 58 единиц оборудования и робот. Пожар охватил торговый центр на улице Marywilska 44 и сейчас над ликвидацией работают десятки бригад, среди которых и Группа химико-экологического спасения.

"С самого утра на место происшествия прибыли новые пожарные бригады. Это очень сложная акция, ведь у зала размеры 250х250 м", — сообщил представитель пресс-службы Муниципального штаба Государственной пожарной службы в Варшаве.

Пожарные полагают, что огонь мог возникнуть одновременно в нескольких местах. Сообщение о пожаре поступило в 3:30 утра. Огонь быстро распространялся, также частично обрушилась крыша здания. К счастью, жертв нет. Кроме того, в социальных сетях появились сообщения с просьбой жителей Варшавы и близлежащих районов держать окна закрытыми.

"Что касается висящего над городом дыма, то он, очевидно, вреден. На месте работает специализированная химико-спасательная группа, которая наблюдает за атмосферой вблизи пожара. Приборы не имеют превышенных концентраций. Пока потребности в эвакуации жителей из близлежащих зданий нет. Конечно, этот дым ядовит и вреден. Мы рекомендуем закрыть дверь, не выходите на улицу", — рекомендуют в штабе пожарной службы.

Ранее в Кропивницком произошла техногенная катастрофа. Пожар вспыхнул на городском заводе лакокрасочной продукции "Химрезерв", в результате чего погиб человек.

Напомним, на территории временно оккупированной Луганской области в пятницу, 10 мая, произошел "прилет" по российской нефтебазе. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.

Польша
пожар
ТЦ
спасатели
Варшава

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