Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У трійці найбагатших — на скільки розбагатів Порошенко під час війни arrow

У трійці найбагатших — на скільки розбагатів Порошенко під час війни

11 квітня 2024 15:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У трійці найбагатших — на скільки розбагатів Порошенко під час війни
Петро Порошенко. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат та колишній президент Петро Порошенко за час повномасштабної війни став один із найбагатших олігархів України. У період за 2022-2023 роки доходи політика зросли у 20 разів порівняно з 2021-м.

Про це йдеться у декларації Порошенка за 2021, 2022 та 2023 роки, яку оприлюднило НАЗК. 

Читайте також:

Статки Порошенка

Так, за 2023 рік Порошенко задекларував майже 1,5 мільярдів доходів, у 2022-му — 1,44 мільярди. Уся сума зазначених доходів — це майже у 20 разів більше, ніж заробітки політика за 2021-й. У довоєнний рік нардеп задекларував усього 162 мільйони гривень. 

Крім того, як відомо, серед доходів Порошенка є й "закордонні". У минулому році він отримав 37 мільйонів гривень від проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Це сталося якраз за тиждень до зустрічі політиків, але прикордонники не випустили нардепа з країни. 

Таким чином, політик увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Ринатом Ахметовим. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба лідирує за розміром зарплати за другий рік повномасштабної російської агресії. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.

У той же час міністр оборони Рустем Умєров посів останнє місце у рейтингу за розміром зарплати за 2023 рік. Чиновник заробив понад 400 тисяч гривень. 

Петро Порошенко
декларація
війна
олігархи
НАЗК
гроші
багатство
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен