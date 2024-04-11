У трійці найбагатших — на скільки розбагатів Порошенко під час війни

Петро Порошенко. Фото: Reuters

Народний депутат та колишній президент Петро Порошенко за час повномасштабної війни став один із найбагатших олігархів України. У період за 2022-2023 роки доходи політика зросли у 20 разів порівняно з 2021-м.

Про це йдеться у декларації Порошенка за 2021, 2022 та 2023 роки, яку оприлюднило НАЗК.

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Так, за 2023 рік Порошенко задекларував майже 1,5 мільярдів доходів, у 2022-му — 1,44 мільярди. Уся сума зазначених доходів — це майже у 20 разів більше, ніж заробітки політика за 2021-й. У довоєнний рік нардеп задекларував усього 162 мільйони гривень.

Крім того, як відомо, серед доходів Порошенка є й "закордонні". У минулому році він отримав 37 мільйонів гривень від проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Це сталося якраз за тиждень до зустрічі політиків, але прикордонники не випустили нардепа з країни.

Таким чином, політик увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Ринатом Ахметовим.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба лідирує за розміром зарплати за другий рік повномасштабної російської агресії. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.

У той же час міністр оборони Рустем Умєров посів останнє місце у рейтингу за розміром зарплати за 2023 рік. Чиновник заробив понад 400 тисяч гривень.