В тройке самых богатых — на сколько разбогател Порошенко во время войны

Петр Порошенко. Фото: Reuters

Народный депутат и бывший президент Петр Порошенко за время полномасштабной войны стал одним из самых богатых олигархов Украины. В период за 2022-2023 годы доходы политика выросли в 20 раз по сравнению с 2021 годом.

Об этом говорится в декларации Порошенко за 2021, 2022 и 2023 годы, которую обнародовало НАПК.

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Так, за 2023 год Порошенко задекларировал почти 1,5 миллиарда доходов, в 2022-м — 1,44 миллиарда. Вся сумма указанных доходов — это почти в 20 раз больше, чем заработки политика за 2021 год. В довоенный год нардеп задекларировал всего 162 миллиона гривен.

Кроме того, как известно, среди доходов Порошенко есть и "зарубежные". В прошлом году он получил 37 миллионов гривен от пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана. Это произошло за неделю до встречи политиков, но пограничники не выпустили нардепа из страны.

Таким образом, политик вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лидирует по размеру зарплаты за второй год полномасштабной российской агрессии. Чиновник заработал более 1 миллиона гривен.

В то же время министр обороны Рустем Умеров занял последнее место в рейтинге по размеру зарплаты за 2023 год. Чиновник заработал более 400 тысяч гривен.