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У Тернопільській області стався землетрус — деталі

18 лютого 2024 19:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Тернопільській області стався землетрус — деталі
Наслідки землетрусу у Туреччині. Фото архівне: AP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Тернопільській області стався землетрус із магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера. Землетрус був зафіксований Головним центром спеціального контролю.

Про це повідомив пресцентр Головного центру спеціального контролю у неділю, 18 лютого.

Землетрус у Тернопільській області

Землетрус зафіксований із магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера на глибині 5 кілометрів.

Землетрус
Місце, де стався землетрус. Фото: Головний центр спеціального контролю

Експерти оцінюють, що цей землетрус не становить загрози для мешканців регіону і класифікується як "мінімально відчутний". Вібрації можуть відчуватися виключно деякими людьми у стані спокою усередині будівель, особливо на високих поверхах.

Нагадаємо, на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок потужних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.

Раніше в румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутним на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

стихійне лихо
землетрус
Україна
Тернопільська область

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