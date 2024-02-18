У Тернопільській області стався землетрус — деталі

Наслідки землетрусу у Туреччині. Фото архівне: AP

У Тернопільській області стався землетрус із магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера. Землетрус був зафіксований Головним центром спеціального контролю.

Про це повідомив пресцентр Головного центру спеціального контролю у неділю, 18 лютого.

Землетрус у Тернопільській області

Землетрус зафіксований із магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера на глибині 5 кілометрів.

Місце, де стався землетрус. Фото: Головний центр спеціального контролю

Експерти оцінюють, що цей землетрус не становить загрози для мешканців регіону і класифікується як "мінімально відчутний". Вібрації можуть відчуватися виключно деякими людьми у стані спокою усередині будівель, особливо на високих поверхах.

Нагадаємо, на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок потужних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.

Раніше в румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутним на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.