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В Тернопольской области произошло землетрясение — детали

18 февраля 2024 19:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Тернопольской области произошло землетрясение — детали
Последствия землетрясения в Турции. Фото архивное: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Тернопольской области произошло землетрясение с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера. Землетрясение было зафиксировано Главным центром специального контроля.

Об этом сообщил пресс-центр Главного центра специального контроля в воскресенье, 18 февраля.

Землетрясение в Тернопольской области

Землетрясение зафиксировано с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 5 километров.

Землетрясение
Место, где произошло землетрясение. Фото: Главный центр специального контроля

Эксперты оценивают, что это землетрясение не представляет угрозы для жителей региона и классифицируется как "минимально ощутимое". Вибрации могут ощущаться исключительно некоторыми людьми в состоянии покоя внутри зданий, в особенности на высоких этажах.

Напомним, на границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате мощных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.

Ранее в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

стихийное бедствие
землетрясение
Украина
Тернопольская область

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