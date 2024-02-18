В Тернопольской области произошло землетрясение — детали

Последствия землетрясения в Турции. Фото архивное: AP

В Тернопольской области произошло землетрясение с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера. Землетрясение было зафиксировано Главным центром специального контроля.

Об этом сообщил пресс-центр Главного центра специального контроля в воскресенье, 18 февраля.

Землетрясение в Тернопольской области

Землетрясение зафиксировано с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 5 километров.

Место, где произошло землетрясение. Фото: Главный центр специального контроля

Эксперты оценивают, что это землетрясение не представляет угрозы для жителей региона и классифицируется как "минимально ощутимое". Вибрации могут ощущаться исключительно некоторыми людьми в состоянии покоя внутри зданий, в особенности на высоких этажах.

Напомним, на границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате мощных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.

Ранее в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.