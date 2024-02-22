У Татарстані Путін політав на ядерному бомбардувальнику Ту-160М — деталі

Президент РФ Володимир Путін у кабіні ядерного бомбардувальника. Фото: скриншот з відео REUTERS

Президент Росії Володимир Путін здійснив півгодинний політ на новітньому російському стратегічному бомбардувальнику, Ту-160М, який здатний нести ядерні боєголовки. Політ відбувся у Татарстані в четвер, 22 лютого.

Про це повідомляє Bloomberg.

Політ Путіна на ядерному бомбардувальнику

Путін вилетів на ядерному бомбардувальнику з авіазаводу в Казані, який виробляє реактивні літаки. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що маршрут президента розголошуватися не буде.

Після польоту Путін підкреслив, що Ту-160М — це надійний і модернізований літак, який може бути прийнятий на озброєння ВПС Росії.

"Ми отримуємо нові технології, чудове обладнання", — сказав Путін після польоту, повідомляє російське агенство ТАСС.

Президент РФ Володимир Путін у кабіні літака. Фото: AFP

Як вказують у виданні, своїм вчинком російський диктатор хотів продемонструвати могутність РФ та нагадати країнам Заходу про наявність ядерної зброї в країні. Демонстрація бомбардувальника відбулася, коли наближається кривава річниця повномасштабного вторгнення в Україні.

Політ на військовому літаку став не першим для Путіна. Раніше, у 2005 році диктатор літав на попереднику Ту-160М — Ту-160. А також у 2000 році недовго керував винищувачем Су-27 під час польоту.

Згідно з даними Міноборони РФ, Ту-160М є найшвидшим бомбардувальником у світі. Його максимальна швидкість становить 2200 км/год. Зазначається, що літак здатен нести 12 крилатих ракет або 12 ядерних ракет малої дальності. При цьому він може пролетіти 12 тис. км без дозаправлення.

Ядерний бомбардувальник Ту-160М. Фото: wikipedia

Нагадаємо, Росія планує вивести ядерну зброю в космос. Її мають намір використовувати проти супутників, що перебувають на орбіті.

Також ми писали про те, що 21 лютого українські захисники знищили російський винищувач Су-34. Під час авіатрощі загинув весь екіпаж повітряного судна.