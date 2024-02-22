В Татарстане Путин полетал на ядерном бомбардировщике Ту-160М — детали

Президент РФ Владимир Путин в кабине ядерного бомбардировщика. Фото: скриншот с видео REUTERS

Президент России Владимир Путин совершил получасовой полет на новейшем российском стратегическом бомбардировщике Ту-160М, который способен нести ядерные боеголовки. Полет прошел в Татарстане в четверг, 22 февраля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Полет Путина на ядерном бомбардировщике

Путин вылетел на ядерном бомбардировщике из авиазавода в Казани, производящего реактивные самолеты. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что маршрут президента разглашаться не будет.

После полета Путин подчеркнул, что Ту-160М — это надежный и модернизированный самолет, который может быть принят на вооружение ВВС России.

"Мы получаем новые технологии, отличное оборудование", — сказал Путин после полета, сообщает российское агентство ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в кабине самолета. Фото: AFP

Как отмечают в издании, своим поступком российский диктатор хотел продемонстрировать могущество РФ и напомнить странам Запада о наличии ядерного оружия в стране. Демонстрация бомбардировщика состоялась, когда близится кровавая годовщина полномасштабного вторжения в Украину.

Полет на военном самолете стал не первым для Путина. Ранее, в 2005 году, диктатор летал на предшественнике Ту-160М — Ту-160. А также в 2000 году недолго руководил истребителем Су-27 во время полета.

Согласно данным Минобороны РФ, Ту-160М является самым быстрым бомбардировщиком в мире. Его максимальная скорость составляет 2200 км/ч. Отмечается, что самолет способен нести 12 крылатых ракет или 12 ядерных ракет малой дальности. При этом он может пролететь 12 тыс. км без дозаправки.

Ядерный бомбардировщик Ту-160М. Фото: wikipedia

Напомним, Россия намерена вывести ядерное оружие в космос. Ее планируют использовать против находящихся на орбите спутников.

Также мы писали о том, что 21 февраля украинские защитники уничтожили российский истребитель Су-34. Во время авиакатастрофы погиб весь экипаж воздушного судна.