У Тайвані штрафуватимуть на понад 30 тис. доларів за експорт товарів до РФ

Президентка Тайваню Цай Їнвень. Фото: Reuters/T. Siu

Тайвань вирішив посилити контроль за експортом товарів до Росії. Таким чином, острівна держава хоче запобігти їх використання у війні проти України.

Про це у п'ятницю, 2 лютого, повідомляє Focus Taiwan.

Читайте також:

Контроль за експортом товарів до Росії

"Штрафи за перші порушення правил експорту до РФ збільшено більш ніж у 15 разів — до 1 мільйона нових тайваньських доларів (32 055 доларів США)", — заявили у Мінекономіки Тайваню.

Влада також хоче посилити контроль за постачаннями до Росії та Білорусі тайванських технологій через треті країни. Йдеться про Туреччину та ОАЕ.

До того ж Мінекономіки Тайваню включило компанію росіян iMachine Technology до санкційного списку. Станом на сьогодні, 3 лютого, до переліку внесено майже 1 900 суб'єктів.

Нагадаємо, на виборах президента Тайваню переміг кандидат від Демократичної Прогресивної Партії Лай Цинде. Він вважається проамериканським та менш зручним варіантом для Північної Кореї.

Також ми писали, що стало відомо, що ймовірний напад Китаю на Тайвань знищить економіку країни. Фінансові втрати можуть становити до 10 трлн доларів, що становить 10% світового ВВП.