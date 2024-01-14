У ЄС зробили заяву щодо виборів у Тайвані — подробиці

Прозахідний кандидат на виборах у Тайвані Лай Цінде. Фото: Reuters

У Європейському союзі відреагували на президентські та парламентські вибори, які відбулися у Тайвані, 13 січня. Там привітали це рішення, а також усіх виборців, які взяли участь у "демократичному волевиявленні".

Про це йдеться в пресрелізі офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, передає "Європейська правда".

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Реакція ЄС на вибори у Тайвані

Як зазначили у ЄС, саме мир і стабільність через Тайванську протоку є ключем до регіональної та глобальної безпеки.

"Наші відповідні системи управління ґрунтуються на спільній відданості демократії, верховенству права та правам людини", – йдеться в заяві.

Попри це, в ЄС залишаються стурбованими щодо напруженості, яка триває у Тайванській протоці. Євросоюз не схвалює та виступає проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво.

Там продовжують визнавати китайський уряд, як єдиний законний та не припиняють співпрацю з Тайванем без його дипломатичного визнання.

Прогноз експертів щодо виборів у Тайвані

Нагадаємо, на думку політологині Аліни Гриценко, результати виборів у Тайвані, які відбулися 13 січня, навряд чи щось змінять для України. Так чи інакше, між нашою державою та регіоном наявні економічні відносини, там налаштовані продовжувати надавати фінансову та гуманітарну допомогу. Втім, у випадку перемоги представника від партії Гуміньдан цей процес може загальмуватися.

Водночас дипломат Руслан Осипенко заявив, що остання зустріч американського президента Джо Байдена з президентом КНР Сі Цзіньпіном вплинула на думку Пекіна щодо початку конфлікту з Тайванем. Обидві країни не готові до таких економічних витрат.