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У ЄС зробили заяву щодо виборів у Тайвані — подробиці

14 січня 2024 01:06
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У ЄС зробили заяву щодо виборів у Тайвані — подробиці
Прозахідний кандидат на виборах у Тайвані Лай Цінде. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Європейському союзі відреагували на президентські та парламентські вибори, які відбулися у Тайвані, 13 січня. Там привітали це рішення, а також усіх виборців, які взяли участь у "демократичному волевиявленні".

Про це йдеться в пресрелізі офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, передає "Європейська правда".

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Як зазначили у ЄС, саме мир і стабільність через Тайванську протоку є ключем до регіональної та глобальної безпеки.

"Наші відповідні системи управління ґрунтуються на спільній відданості демократії, верховенству права та правам людини", – йдеться в заяві.

Попри це, в ЄС залишаються стурбованими щодо напруженості, яка триває у Тайванській протоці. Євросоюз не схвалює та виступає проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво.

Там продовжують визнавати китайський уряд, як єдиний законний та не припиняють співпрацю з Тайванем без його дипломатичного визнання.

Прогноз експертів щодо виборів у Тайвані

Нагадаємо, на думку політологині Аліни Гриценко, результати виборів у Тайвані, які відбулися 13 січня, навряд чи щось змінять для України. Так чи інакше, між нашою державою та регіоном наявні економічні відносини, там налаштовані продовжувати надавати фінансову та гуманітарну допомогу. Втім, у випадку перемоги представника від партії Гуміньдан цей процес може загальмуватися. 

Водночас дипломат Руслан Осипенко заявив, що остання зустріч американського президента Джо Байдена з президентом КНР Сі Цзіньпіном вплинула на думку Пекіна щодо початку конфлікту з Тайванем. Обидві країни не готові до таких економічних витрат.

Європейський союз
вибори
Тайвань
Європарламент

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