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В ЕС сделали заявление о выборах в Тайване — подробности

13 января 2024 01:06
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В ЕС сделали заявление о выборах в Тайване — подробности
Прозападный кандидат на выборах в Тайване Лай Цинде. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Европейском союзе отреагировали на состоявшиеся в Тайване президентские и парламентские выборы 13 января. Там приветствовали это решение, а также всех избирателей, принявших участие в "демократическом волеизъявлении".

Об этом говорится в прессрелизе официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, передает " Европейская правда".

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Реакция ЕС на выборы в Тайване

Как отметили в ЕС, именно мир и стабильность через Тайваньский пролив являются ключом к региональной и глобальной безопасности.

"Наши соответствующие системы управления основываются на общей приверженности демократии, верховенству права и правам человека", — говорится в заявлении.

Несмотря на это, в ЕС остаются обеспокоенными по поводу напряженности, которая продолжается в Тайванском проливе. Евросоюз не одобряет и выступает против каких-либо односторонних попыток изменить статус-кво.

Там продолжают признавать китайское правительство как единое законное и не прекращают сотрудничество с Тайванем без его дипломатического признания.

Прогноз экспертов по выборам в Тайване

Напомним, по мнению политологи Алины Гриценко, результаты состоявшихся 13 января выборов в Тайване вряд ли что-то изменят для Украины. Так или иначе, между нашим государством и регионом есть экономические отношения, там настроены продолжать оказывать финансовую и гуманитарную помощь. Впрочем, в случае победы представителя партии Гуминьдан этот процесс может затормозиться.

В то же время дипломат Руслан Осипенко заявил, что последняя встреча американского президента Джо Байдена с президентом КНР Си Цзиньпином повлияла на мнение Пекина по поводу начала конфликта с Тайванем. Обе страны не готовы к таким экономическим затратам.

Европейский союз
выборы
Тайвань
Европарламент

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