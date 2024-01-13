В ЕС сделали заявление о выборах в Тайване — подробности
В Европейском союзе отреагировали на состоявшиеся в Тайване президентские и парламентские выборы 13 января. Там приветствовали это решение, а также всех избирателей, принявших участие в "демократическом волеизъявлении".
Об этом говорится в прессрелизе официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, передает " Европейская правда".
Реакция ЕС на выборы в Тайване
Как отметили в ЕС, именно мир и стабильность через Тайваньский пролив являются ключом к региональной и глобальной безопасности.
"Наши соответствующие системы управления основываются на общей приверженности демократии, верховенству права и правам человека", — говорится в заявлении.
Несмотря на это, в ЕС остаются обеспокоенными по поводу напряженности, которая продолжается в Тайванском проливе. Евросоюз не одобряет и выступает против каких-либо односторонних попыток изменить статус-кво.
Там продолжают признавать китайское правительство как единое законное и не прекращают сотрудничество с Тайванем без его дипломатического признания.
Прогноз экспертов по выборам в Тайване
Напомним, по мнению политологи Алины Гриценко, результаты состоявшихся 13 января выборов в Тайване вряд ли что-то изменят для Украины. Так или иначе, между нашим государством и регионом есть экономические отношения, там настроены продолжать оказывать финансовую и гуманитарную помощь. Впрочем, в случае победы представителя партии Гуминьдан этот процесс может затормозиться.
В то же время дипломат Руслан Осипенко заявил, что последняя встреча американского президента Джо Байдена с президентом КНР Си Цзиньпином повлияла на мнение Пекина по поводу начала конфликта с Тайванем. Обе страны не готовы к таким экономическим затратам.
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