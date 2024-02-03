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В Тайване будут штрафовать более чем на 30 тыс. долларов за экспорт товаров в РФ

3 февраля 2024 20:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Тайване будут штрафовать более чем на 30 тыс. долларов за экспорт товаров в РФ
Президент Тайваня Цай Инвэнь. Фото: Reuters/T. Siu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Тайвань решил ужесточить контроль за экспортом товаров в Россию. Таким образом, островное государство хочет предотвратить их использование в войне против Украины.

Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Focus Taiwan.

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"Штрафы за первые нарушения правил экспорта в РФ увеличены более чем в 15 раз — до 1 миллиона новых тайваньских долларов (32 055 долларов США)", — заявили в Минэкономики Тайваня.

Власти также хотят усилить контроль за поставками в Россию и Беларусь тайваньских технологий через третьи страны. Речь идет о Турции и ОАЭ.

К тому же Минэкономики Тайваня включило компанию россиян iMachine Technology в санкционный список. На сегодня, 3 февраля, в перечень внесено почти 1 900 субъектов.

Напомним, на выборах президента Тайваня победил кандидат от Демократической Прогрессивной Партии Лай Цинде. Он считается проамериканским и менее удобным вариантом для Северной Кореи.

Также мы писали, что стало известно, что вероятное нападение Китая на Тайвань уничтожит экономику страны. Финансовые потери могут составить до 10 трлн долларов, что составляет 10% мирового ВВП.

Минэкономики
россия
война
Украина
Тайвань
экспорт

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