У Сумській області затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом амфетаміну

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/DPSUkr

У Сумській області викрили та затримали злочинне угруповання, що займалося збутом наркотиків. Йдеться про амфетамін.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 23 квітня.

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"Після доставки забороненої речовини до н.п. Путивль, "товар" продавали в "закладках", або шляхом особистого продажу. Ціна за 1 грам амфетаміну становила 500 грн", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/DPSUkr

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/DPSUkr

Поліцейські та прикордонники провели обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили докази, що підтверджують їхню злочинну діяльність.

Обшук у фігурантів. Фото: t.me/DPSUkr

Обшук у фігурантів. Фото: t.me/DPSUkr

Обшук у фігурантів. Фото: t.me/DPSUkr

Двох осіб затримано, їм обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб та застави в сумі 60 тис. грн. Наразі триває досудове розслідування.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Прикарпатті правоохоронці знешкодили великий наркосиндикат, що діяв на міжрегіональному рівні. Поліція вилучила значну кількість амфетаміну, оцінену у 25 мільйонів гривень.

Також правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси.