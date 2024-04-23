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У Сумській області затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом амфетаміну

23 квітня 2024 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Сумській області затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом амфетаміну
Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Сумській області викрили та затримали злочинне угруповання, що займалося збутом наркотиків. Йдеться про амфетамін.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 23 квітня.

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"Після доставки забороненої речовини до н.п. Путивль, "товар" продавали в "закладках", або шляхом особистого продажу. Ціна за 1 грам амфетаміну становила 500 грн", — йдеться у повідомленні.

Збут наркотиків у Сумській області — прикордонники затримали злочинне угруповання
Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/DPSUkr
Збут наркотиків у Сумській області — прикордонники затримали злочинне угруповання
Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/DPSUkr

Поліцейські та прикордонники провели обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили докази, що підтверджують їхню злочинну діяльність. 

Збут наркотиків у Сумській області — прикордонники затримали злочинне угруповання
Обшук у фігурантів. Фото: t.me/DPSUkr
Збут наркотиків у Сумській області — прикордонники затримали злочинне угруповання
Обшук у фігурантів. Фото: t.me/DPSUkr
Збут наркотиків у Сумській області — прикордонники затримали злочинне угруповання
Обшук у фігурантів. Фото: t.me/DPSUkr

Двох осіб затримано, їм обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб та застави в сумі 60 тис. грн. Наразі триває досудове розслідування.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Прикарпатті правоохоронці знешкодили великий наркосиндикат, що діяв на міжрегіональному рівні. Поліція вилучила значну кількість амфетаміну, оцінену у 25 мільйонів гривень.

Також правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси. 

наркотики
поліція
прикордонники
Сумська область
ДПСУ

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