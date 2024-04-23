У Сумській області затримали злочинне угруповання, яке займалося збутом амфетаміну
У Сумській області викрили та затримали злочинне угруповання, що займалося збутом наркотиків. Йдеться про амфетамін.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 23 квітня.
Збут наркотиків у Сумській області
"Після доставки забороненої речовини до н.п. Путивль, "товар" продавали в "закладках", або шляхом особистого продажу. Ціна за 1 грам амфетаміну становила 500 грн", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські та прикордонники провели обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили докази, що підтверджують їхню злочинну діяльність.
Двох осіб затримано, їм обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб та застави в сумі 60 тис. грн. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Прикарпатті правоохоронці знешкодили великий наркосиндикат, що діяв на міжрегіональному рівні. Поліція вилучила значну кількість амфетаміну, оцінену у 25 мільйонів гривень.
Також правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси.
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