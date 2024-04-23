На Прикарпатті поліція викрила потужний міжрегіональний наркосиндикат

Поліція проводить слідчі дії. Фото: Національна поліція України

На Прикарпатті правоохоронці знешкодили великий наркосиндикат, що діяв на міжрегіональному рівні. Поліція вилучила значну кількість амфетаміну, оцінену у 25 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у Facebook у вівторок, 23 квітня.

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Поліцейські затримали п’ять осіб, які організували виробництво психотропних речовин у лісових районах, регулярно переміщаючи виробництво для конспірації. Нацполіція повідомила, що під час обшуків було конфісковано понад 50 кілограмів амфетаміну. Усім членам групи оголошено підозру.

Житель Калуського району, який раніше був засуджений за подібний злочин, організував наркобізнес і контролював увесь процес від виробництва до розповсюдження наркотиків. Наркотики виготовлялися у "пересувній нарколабораторії" у лісовій місцевості, з метою конспірації місце виробництва постійно змінювалося. Виготовлення однієї партії амфетаміну могло тривати кілька днів.

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція України

Поліція проводить слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція України

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція України

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція України

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція України

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція України

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція України

Вилучені наркотики. Фото: Національна поліція України

Вилучені кошти. Фото: Національна поліція України 1 / 10

Наркотики передавалися через пошту або дилерам за допомогою "закладок", які ховали у сільській місцевості, полях чи лісах, а координати місць зберігання наркотиків надсилалися дилерам.

Правоохоронці провели низку оперативних заходів для виявлення всіх осіб, причетних до виробництва психотропів, та методів їх діяльності. За оперативною інформацією, прекурсори для виготовлення амфетаміну були нелегально завезені в Україну.

Допис Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Фото: скриншот

У результаті спільних операцій, працівники Управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі з регіональних управлінь поліції запобігли потраплянню на чорний ринок ще приблизно 50 кг амфетаміну.

На даний момент слідчі поліції Прикарпаття затримали п’ятьох членів наркосиндикату. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси.

Раніше ми писали, що поліцейські затримали 20-річного молодика, який збував наркотики у Голосіївському районі Києва. Під час обшуків у порушника знайшли 179 пакунків з метадоном, йому загрожує позбавлення волі.