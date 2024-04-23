На Прикарпатье полиция разоблачила мощный межрегиональный наркосиндикат

Полиция проводит следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

На Прикарпатье правоохранители обезвредили крупный наркосиндикат, действовавший на межрегиональном уровне. Полиция изъяла значительное количество амфетамина, оцененное в 25 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook во вторник, 23 апреля.

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Полицейские задержали пять человек, организовавших производство психотропных веществ в лесных районах, регулярно перемещая производство для конспирации. Нацполиция сообщила, что в ходе обысков было конфисковано более 50 килограммов амфетамина. Всем членам группы объявлено подозрение.

Житель Калушского района, ранее судимый за подобное преступление, организовал наркобизнес и контролировал весь процесс от производства до распространения наркотиков. Наркотики производились в "передвижной нарколаборатории" в лесной местности, с целью конспирации место производства постоянно менялось. Изготовление одной партии амфетамина могло занять несколько дней.

Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция проводит следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция Украины

Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция Украины

Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция Украины

Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция Украины

Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция Украины

Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция Украины

Изъятые наркотики. Фото: Национальная полиция Украины

Изъятые деньги. Фото: Национальная полиция Украины 1/10 ​ 10

Наркотики передавались по почте или дилерам с помощью "закладок", которые прятали в сельской местности, полях или лесах, а координаты мест хранения наркотиков направлялись дилерам.

Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий по выявлению всех лиц, причастных к производству психотропов и методов их деятельности. По оперативной информации, прекурсоры по изготовлению амфетамина были нелегально завезены в Украину.

Пост Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

В результате совместных операций работники Управления по борьбе с наркопреступностью и следователи из региональных управлений полиции предотвратили попадание на черный рынок еще примерно 50 кг амфетамина.

В настоящее время следователи полиции Прикарпатья задержали пятерых членов наркосиндиката. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили свертки с метадоном, обращение которого запрещено. Оказалось, что еще более 100 таких свертков он прятал в квартире и планировал сбывать на территории Одессы.

Ранее мы писали, что полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который сбывал наркотики в Голосеевском районе Киева. Во время обысков у нарушителя нашли 179 свертков с метадоном, ему грозит лишение свободы.