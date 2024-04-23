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В Сумской области задержали преступную группировку, которая занималась сбытом амфетамина

23 апреля 2024 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сумской области задержали преступную группировку, которая занималась сбытом амфетамина
Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Сумской области разоблачили и задержали преступную группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков. Речь идет об амфетамине.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Сбыт наркотиков в Сумской области

"После доставки запрещенного вещества в н.п. Путивль, "товар" продавали в "закладках", или путем личной продажи. Цена за 1 грамм амфетамина составляла 500 грн", — говорится в сообщении.

Сбыт наркотиков в Сумской области — пограничники задержали преступную группировку
Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: t.me/DPSUkr
Сбыт наркотиков в Сумской области — пограничники задержали преступную группировку
Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: t.me/DPSUkr

Полицейские и пограничники провели обыски по месту жительства фигурантов и изъяли доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Сбыт наркотиков в Сумской области — пограничники задержали преступную группировку
Обыск у фигурантов. Фото: t.me/DPSUkr
Сбыт наркотиков в Сумской области — пограничники задержали преступную группировку
Обыск у фигурантов. Фото: t.me/DPSUkr
Сбыт наркотиков в Сумской области — пограничники задержали преступную группировку
Обыск у фигурантов. Фото: t.me/DPSUkr

Два человека задержаны, им избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток и залога в сумме 60 тыс. грн. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, на Прикарпатье правоохранители обезвредили крупный наркосиндикат, действовавший на межрегиональном уровне. Полиция изъяла значительное количество амфетамина, оцененное в 25 миллионов гривен.

Также правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили свертки с метадоном, оборот которого запрещен. Оказалось, что еще более 100 таких свертков он прятал в квартире и планировал сбывать на территории Одессы.

наркотики
полиция
пограничники
Сумская область
ГПСУ

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