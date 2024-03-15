У Сумах третій день шукають людей під завалами п’ятиповерхівки
У місті Суми тривають аварійно-пошукові роботи третій день поспіль після ворожого удару, який нанесений по п'ятиповерховому будинку. Рятувальники продовжують надавати допомогу та здійснювати пошукові операції на місці події.
Про це повідомляє МВС України.
Аварійно-пошукові роботи в Сумах
Працівники ДСНС провели демонтаж пошкоджених та аварійних будівельних конструкцій, а також плит, щоб забезпечити безпеку під час рятувальних операцій.
"У мобільному "Пункті незламності" надали допомогу 276 людям. Психологи ДСНС та Національної поліції надали психологічну допомогу 60 особам", — йдеться у повідомленні.
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Аварійно-пошукові роботи в Сумах. Фото: МВС України / Telegram
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Аварійно-пошукові роботи в Сумах. Фото: МВС України / Telegram
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Аварійно-пошукові роботи в Сумах. Фото: МВС України / Telegram
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Аварійно-пошукові роботи в Сумах. Фото: МВС України / Telegram
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Аварійно-пошукові роботи в Сумах. Фото: МВС України / Telegram
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Аварійно-пошукові роботи в Сумах. Фото: МВС України / Telegram
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Аварійно-пошукові роботи в Сумах. Фото: МВС України / Telegram
Наразі інформація про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, що російські окупанти вночі, 13 березня, вдарили безпілотником по житловому п'ятиповерховому будинку в Сумах. З-під завалів врятовано десять людей.
Також ми писали про те, що У Сумах зросла кількість постраждалих до 12 людей внаслідок атаки російських безпілотників
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