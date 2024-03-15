В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки

Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram

В Сумах продолжаются аварийно-поисковые работы третий день подряд после вражеского удара, нанесенного по пятиэтажному дому. Спасатели продолжают оказывать помощь и осуществлять поисковые операции на месте происшествия.

Об этом сообщает МВД Украины.

Читайте также:

Аварийно-спасательные работы в Сумах

Сотрудники ГСЧС провели демонтаж поврежденных и аварийных строительных конструкций, а также плит, чтобы обеспечить безопасность во время спасательных операций.

"В мобильном пункте несокрушимости оказали помощь 276 людям. Психологи ГСЧС и Национальной полиции оказали психологическую помощь 60 лицам", — говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram

Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram

Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram

Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram

Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram

Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram

Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram 1/7 ​ 7

Пока есть информация о трех погибших в результате вражеской атаки. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, что российские оккупанты ночью, 13 марта, ударили беспилотником по жилому пятиэтажному дому в Сумах. Из-под завалов спасены десять человек.

Также мы писали о том, что в Сумах выросло количество пострадавших до 12 человек в результате атаки российских беспилотников.