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В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки

15 марта 2024 12:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки
Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Сумах продолжаются аварийно-поисковые работы третий день подряд после вражеского удара, нанесенного по пятиэтажному дому. Спасатели продолжают оказывать помощь и осуществлять поисковые операции на месте происшествия.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Аварийно-спасательные работы в Сумах

Сотрудники ГСЧС провели демонтаж поврежденных и аварийных строительных конструкций, а также плит, чтобы обеспечить безопасность во время спасательных операций.

"В мобильном пункте несокрушимости оказали помощь 276 людям. Психологи ГСЧС и Национальной полиции оказали психологическую помощь 60 лицам", — говорится в сообщении.

  • В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки - фото 1
    Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram
  • В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки - фото 2
    Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram
  • В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки - фото 3
    Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram
  • В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки - фото 4
    Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram
  • В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки - фото 5
    Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram
  • В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки - фото 6
    Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram
  • В Сумах третий день ищут людей под завалами пятиэтажки - фото 7
    Аварийно-спасательные работы в Сумах. Фото: МВД Украины / Telegram
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Пока есть информация о трех погибших в результате вражеской атаки. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, что российские оккупанты ночью, 13 марта, ударили беспилотником по жилому пятиэтажному дому в Сумах. Из-под завалов спасены десять человек.

Также мы писали о том, что в Сумах выросло количество пострадавших до 12 человек в результате атаки российских беспилотников.

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