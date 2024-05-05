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У Stopfake пояснили, навіщо Кремль оголосив Зеленського в розшук

5 травня 2024 03:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Навіщо Кремль оголосив Зеленського в розшук
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Кремль намагається будь-що делегітимізувати українську владу. І так зване оголошення президента Зеленського в розшук — одна з численних спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це у суботу, 4 травня, в ефірі телеканал "Ми — Україна" заявив виконавчий директор Stopfake Руслан Дейниченко.

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Після 21 травня інформаційних вкидів стане ще більше 

Далі буде ще більше фейків-закидів у бік української влади. Так російська пропаганда просуває кремлівський наратив. 

"Росія хоче дати зрозуміти західним лідерам і українцям, що з нинішньою українською владою, Володимиром Зеленським, ніяких переговорів не буде, мовляв, погляньте, його в розшук навіть подали. Після 21 травня ми побачимо ще більше такої інформації. Ми вже зараз бачимо, як росіяни масово записують відео, маскуючись під українців, начебто звертаються один до одного і кажуть, що "якби не Зеленський, війни б не було", — пояснив виконавчий директор Stopfake.

Нагадаємо, Президента України Володимир Зеленського оголосили в розшук в Росії. Також російське Міністерство внутрішніх справ внесло до списку колишнього очільника держави Петра Порошенка.

Також ми повідомляли, що Росія запустила фейк від імені Державної служби надзвичайних ситуацій України про нібито "евакуацію" у Полтавській області. Українців попереджають, що це ворожа дезінформація.

Володимир Зеленський
війна
фейки
розшук

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