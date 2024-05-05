Зачем Кремль объявил Зеленского в розыск

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Кремль пытается во что бы то ни стало делегитимизировать украинскую власть. И так называемое объявление президента Зеленского в розыск — одна из многочисленных попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом в субботу, 4 мая, в эфире телеканала "Мы — Украина" заявил исполнительный директор Stopfake Руслан Дейниченко.

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После 21 мая информационных вбросов станет больше

Дальше будет еще больше фейков-вбросов в сторону украинской власти. Так российская пропаганда продвигает кремлевские нарративы.

"Россия хочет дать понять западным лидерам и украинцам, что с нынешними украинскими властями, Владимиром Зеленским, никаких переговоров не будет, мол, посмотрите, его в розыск даже подали. После 21 мая мы увидим еще больше такой информации. Мы уже сейчас видим, как россияне массово записывают видео, маскируясь под украинцев, вроде бы обращаются друг к другу и говорят, что "если бы не Зеленский, войны бы не было", — пояснил исполнительный директор Stopfake.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России. Также российское Министерство внутренних дел внесло в список бывшего главу государства Петра Порошенко.

Также мы сообщали, что Россия запустила фейк от имени Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины о якобы "эвакуации" в Полтавской области. Украинцев предупреждают, что это вражеская дезинформация.