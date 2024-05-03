У столиці Німеччини горить металургійний завод — місто накрило їдким димом

Пожежа у Берліні. Фото: BZ Berlin

У столиці Німеччини Берліні горить металургійний завод. На підприємстві зберігалася сірчана кислота та ціанід міді. Мешканців просять закрити вікна та залишитися вдома.

Про це повідомляє BZ Berlin.

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Частину столиці Німеччини накрило отруйним димом. На підприємстві зберігалися сірчана кислота та ціанід міді. Внаслідок цього є ризик утворення ціаністого водню, який підніметься у повітря разом із димом.

Влада закликала мешканців закрити вікна та перебувати вдома.

У відкритих джерелах пішли чутки, що Diehl є розробником систем Iris-T, які використовує Україна у боротьбі проти російського агресора.

Пізніше Telegram-канал Лачен повідомив, що пожежа сталася на металургійному заводі, який займається виробництвом та пресуванням різних речей з латуні.

Також стало відомо, що компанія "Diehl" має понад 10 заводів на території Німеччини, і ті, що працюють на "сферу оборони" знаходяться у інших частинах країни.

Пожежні машини і пішоходи на місці подій. Фото: BZ Berlin

Дим на місці пожежі. Фото: BZ Berlin

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині, місті Мурнау-ам-Штафельзее, жителі оплакують смерть двох українських солдатів, яких, ймовірно, вбив росіянин. Це сталося 27 квітня на території місцевого торговельного центру.

У Німеччині відбулося перше з трьох судових засідань, які стосуються змови ультраправого угруповання "рейхсбюргерів". Вони хотіли здійснити державний переворот.