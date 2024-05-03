У столиці Німеччини горить металургійний завод — місто накрило їдким димом
У столиці Німеччини Берліні горить металургійний завод. На підприємстві зберігалася сірчана кислота та ціанід міді. Мешканців просять закрити вікна та залишитися вдома.
Про це повідомляє BZ Berlin.
Пожежа на заводі в Берліні
Частину столиці Німеччини накрило отруйним димом. На підприємстві зберігалися сірчана кислота та ціанід міді. Внаслідок цього є ризик утворення ціаністого водню, який підніметься у повітря разом із димом.
Влада закликала мешканців закрити вікна та перебувати вдома.
У відкритих джерелах пішли чутки, що Diehl є розробником систем Iris-T, які використовує Україна у боротьбі проти російського агресора.
Пізніше Telegram-канал Лачен повідомив, що пожежа сталася на металургійному заводі, який займається виробництвом та пресуванням різних речей з латуні.
Також стало відомо, що компанія "Diehl" має понад 10 заводів на території Німеччини, і ті, що працюють на "сферу оборони" знаходяться у інших частинах країни.
Раніше ми повідомляли, що у Німеччині, місті Мурнау-ам-Штафельзее, жителі оплакують смерть двох українських солдатів, яких, ймовірно, вбив росіянин. Це сталося 27 квітня на території місцевого торговельного центру.
У Німеччині відбулося перше з трьох судових засідань, які стосуються змови ультраправого угруповання "рейхсбюргерів". Вони хотіли здійснити державний переворот.
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