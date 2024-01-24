У столиці Монголії вибухнув 60-тонний газовоз — щонайменше п'ятеро загиблих

У Монголії вибухнула вантажівка з тоннами газe. Фото: news.mn

У Монголії у ніч проти середи, 24 січня, вибухнула вантажівка, яка перевозила 60 тонн газу. Внаслідок цього загинули щонайменше пʼятеро людей, ще 10 госпіталізували з опіками.

Про це пише Oboz.

Читайте також:

У Монголії вибухнула вантажівка з тоннами газу

Зазначається, інцидент трапився в районі ринку "Дунжингарав". Водій газовоза потрапив в аварію на перехресті, після чогомашина вибухнула.

Як розповіли місцеві, через швидке поширення полум'я спалахнуло кілька автомобілів і розташований поруч багатоквартирний будинок. Його мешканців терміново евакуювали

"Жертвами інциденту стали троє співробітників служби екстреної допомоги та ще двоє людей. Водій вантажівки живий", — йдеться у повідомленні.

У Монголії вибухнула вантажівка з тоннами газe. Фото: news.mn

Крім того, у вогонm потрапили також 20 автомобілів.

"Чиновники порадили жителям району, де стався вибух, евакуюватися, аби не дихати шкідливими випарами", — розповіли вони.

У Монголії вибухнула вантажівка з тоннами газe. Фото: news.mn

Нагадаємо, у РФ у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.