У столиці Монголії вибухнув 60-тонний газовоз — щонайменше п'ятеро загиблих
У Монголії у ніч проти середи, 24 січня, вибухнула вантажівка, яка перевозила 60 тонн газу. Внаслідок цього загинули щонайменше пʼятеро людей, ще 10 госпіталізували з опіками.
Про це пише Oboz.
У Монголії вибухнула вантажівка з тоннами газу
Зазначається, інцидент трапився в районі ринку "Дунжингарав". Водій газовоза потрапив в аварію на перехресті, після чогомашина вибухнула.
Як розповіли місцеві, через швидке поширення полум'я спалахнуло кілька автомобілів і розташований поруч багатоквартирний будинок. Його мешканців терміново евакуювали
"Жертвами інциденту стали троє співробітників служби екстреної допомоги та ще двоє людей. Водій вантажівки живий", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у вогонm потрапили також 20 автомобілів.
"Чиновники порадили жителям району, де стався вибух, евакуюватися, аби не дихати шкідливими випарами", — розповіли вони.
Нагадаємо, у РФ у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.
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