Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У столиці Монголії вибухнув 60-тонний газовоз — щонайменше п'ятеро загиблих arrow

У столиці Монголії вибухнув 60-тонний газовоз — щонайменше п'ятеро загиблих

24 січня 2024 06:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У столиці Монголії вибухнув 60-тонний газовоз — щонайменше п'ятеро загиблих
У Монголії вибухнула вантажівка з тоннами газe. Фото: news.mn
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Монголії у ніч проти середи, 24 січня, вибухнула вантажівка, яка перевозила 60 тонн газу. Внаслідок цього загинули щонайменше пʼятеро людей, ще 10 госпіталізували з опіками.

Про це пише Oboz.

Читайте також:

У Монголії вибухнула вантажівка з тоннами газу

Зазначається, інцидент трапився в районі ринку "Дунжингарав". Водій газовоза потрапив в аварію на перехресті, після чогомашина вибухнула.

Як розповіли місцеві, через швидке поширення полум'я спалахнуло кілька автомобілів і розташований поруч багатоквартирний будинок. Його мешканців терміново евакуювали

"Жертвами інциденту стали троє співробітників служби екстреної допомоги та ще двоє людей. Водій вантажівки живий", — йдеться у повідомленні.

У столиці Монголії вибухнув 60-тонний газовоз: загинуло пʼятеро людей. Фото і відео
У Монголії вибухнула вантажівка з тоннами газe. Фото: news.mn

Крім того, у вогонm потрапили також 20 автомобілів. 

"Чиновники порадили жителям району, де стався вибух, евакуюватися, аби не дихати шкідливими випарами", — розповіли вони.

У столиці Монголії вибухнув 60-тонний газовоз: загинуло пʼятеро людей. Фото і відео
У Монголії вибухнула вантажівка з тоннами газe. Фото: news.mn

Нагадаємо, у РФ у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.

пожежа
вибух
авто
пожежна небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

11 січня 2024

09:55 Довбика побили на тренуванні Жирони

Актуальне по темі