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В столице Монголии взорвался 60-тонный газовоз — по меньшей мере пятеро погибших

24 января 2024 06:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В столице Монголии взорвался 60-тонный газовоз — по меньшей мере пятеро погибших
В Монголии взорвался грузовик с тоннами газа. Фото: news.mn
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Монголии в ночь на среду, 24 января, взорвался грузовик, который перевозил 60 тонн газа. В результате погибли по меньшей мере пять человек, еще 10 госпитализировали с ожогами.

Об этом пишет Oboz.

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В Монголии взорвался грузовик с тоннами газа

Отмечается, инцидент произошел в районе рынка "Дунжингарав". Водитель газовоза попал в аварию на перекрестке, после чего машина взорвалась.

Как рассказали местные, из-за быстрого распространения пламени вспыхнули несколько автомобилей и расположенный рядом многоквартирный дом. Его жителей срочно эвакуировали

"Жертвами инцидента стали трое сотрудников службы экстренной помощи и еще два человека. Водитель грузовика жив", — говорится в сообщении.

В столице Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли пять человек. Фото и видео
В Монголии взорвался грузовик с тоннами газа. Фото: news.mn

Кроме того, в огонь попали также 20 автомобилей.

"Чиновники посоветовали жителям района, где произошел взрыв, эвакуироваться, чтобы не дышать вредными испарениями", — рассказали они.

В столице Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли пять человек. Фото и видео
В Монголии взорвался грузовик с тоннами газа. Фото: news.mn

Напомним, в РФ,  в Челябинской области, в ночь на 24 января вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.

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авто
пожарная опасность

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