В столице Монголии взорвался 60-тонный газовоз — по меньшей мере пятеро погибших
В Монголии в ночь на среду, 24 января, взорвался грузовик, который перевозил 60 тонн газа. В результате погибли по меньшей мере пять человек, еще 10 госпитализировали с ожогами.
Об этом пишет Oboz.
В Монголии взорвался грузовик с тоннами газа
Отмечается, инцидент произошел в районе рынка "Дунжингарав". Водитель газовоза попал в аварию на перекрестке, после чего машина взорвалась.
Как рассказали местные, из-за быстрого распространения пламени вспыхнули несколько автомобилей и расположенный рядом многоквартирный дом. Его жителей срочно эвакуировали
"Жертвами инцидента стали трое сотрудников службы экстренной помощи и еще два человека. Водитель грузовика жив", — говорится в сообщении.
Кроме того, в огонь попали также 20 автомобилей.
"Чиновники посоветовали жителям района, где произошел взрыв, эвакуироваться, чтобы не дышать вредными испарениями", — рассказали они.
Напомним, в РФ, в Челябинской области, в ночь на 24 января вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.
Читайте Новини.LIVE!