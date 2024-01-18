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У Стамбулі стався обвал житлового будинку — мешканці дивом врятувалися

18 січня 2024 14:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Стамбулі стався обвал житлового будинку — мешканці дивом врятувалися
Момент обвалу будинку у Стамбулі. Фото: CNN Turk
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Стамбулі обвалився житловий будинок сьогодні, 18 січня. Внаслідок такої аварії ніхто не зазнав поранень, адже мешканців було евакуйовано за пів години до інциденту. 

Про це пише CNN Turk.

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Через що обвалився будинок

Зазначається, що така подія сталася у робітничому районі Умраніє під час того, як будували метро. Спершу обвалився  ґрунт на дорозі поблизу будівлі. На місце обвалу приїхали бригади спецслужб.

Також через обвал на триповерховому будинку утворилися тріщини. Тому мешканців цього будинку було евакуйовано. 

Вже за пів години після того, як евакуювали всіх жителів, будівля обвалилася. 

Мерія Стамбула запевнила, що через інцидент постраждалих немає, адже з будинку всіх евакуювали. 

Нагадаємо, раніше у Туреччині на трасі Мерсін-Анталія трапилася ДТП: перекинувся міжміський автобус. Внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще 30 — отримали травми.

Туреччина
евакуація
метро
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будинок

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