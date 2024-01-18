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В Стамбуле произошел обвал жилого дома — жители чудом спаслись

18 января 2024 14:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Стамбуле произошел обвал жилого дома — жители чудом спаслись
Момент обрушения дома в Стамбуле. Фото: CNN Turk
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Стамбуле обрушился жилой дом сегодня, 18 января. В результате такой аварии никто не получил ранений, ведь жители были эвакуированы за полчаса до инцидента.

Об этом пишет CNN Turk.

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Отмечается, что такое событие произошло в рабочем районе Умрание, когда строили метро. Сначала обвалилась почва на дороге у здания. На место обрушения приехали бригады спецслужб.

Также из-за обвала на трехэтажном доме образовались трещины. Поэтому жители этого дома были эвакуированы.

Уже через полчаса после того, как эвакуировали всех жителей, здание обрушилось.

Мэрия Стамбула заверила, что из-за инцидента пострадавших нет, ведь из дома всех эвакуировали.

Напомним, ранее в Турции на трассе Мерсин-Анталия произошло ДТП: перевернулся междугородний автобус. В результате аварии погибли девять человек, еще 30 — получили травмы.

Турция
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