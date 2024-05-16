Корупція в Україні — у США зробили заяву

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч. Фото: AP

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що корупція в Україні залишається однією з найвищих в Європі. За його словами, практикуються хабарі та відкати.

Про це йдеться в доповіді до Конгресу США Роберта Сторча.

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"Сприйняття корупції знизилося з 2013 року в Україні, але уряд країни залишається одним із найменш прозорих у Європі", — йдеться в опублікованій доповіді.

Сторч зазначив, що війна з Росією створила можливості для розвитку корупції, "зокрема хабарництва і відкатів, завищення витрат на закупівлі в Міністерстві оборони, зокрема, на закупівлю летальних одиниць, оскільки прозорість процесу обмежена через рівень секретності таких закупівель".

Нагадаємо, правоохоронці Служби безпеки України та поліції Києва затримали у столиці посадовця Укрзалізниці. Відомо, що за гроші він обіцяв підприємцю безперешкодну передачу землі в оренду.

Також заступника колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова з питань фінансів та внутрішнього аудиту Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Він фігурував у справі про укладання контрактів на їжу для армії за завищеними цінами.