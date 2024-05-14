Чиновник, який погоджував контракт про купівлю яєць по 17 гривень, отримав нову посаду

Ростислав Замлинський. Фото: Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій

Заступника колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова з питань фінансів та внутрішнього аудиту Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. Він фігурував у справі про укладання контрактів на їжу для армії за завищеними цінами.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, посилаючись на декларації посадовця.

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Чиновник, який погоджував контракт про купівлю "яєць по 17 грн", отримав нову посаду

В декларації за 2023 рік Замлинський зазначив нову посаду у МЗС, що свідчить про можливе призначення на цю посаду на початку 2024 року. Під час його перебування на посаді заступника міністра оборони він був причетний до погодження контрактів на закупівлю харчів для Збройних Сил України за завищеними цінами, включаючи скандальний контракт на закупівлю "яєць по 17 гривень".

"Безумством є призначати послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в державних закупівлях Резнікова. Якщо посадові обов'язки Замлинського будуть пов'язані з питаннями зброї чи безпеки, таке рішення є злочинним", — відзначив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Центр протидії корупції зауважив, що публічно не відомо, якими саме питаннями займається Замлинський у Міністерстві закордонних справ.

Скандал про купівлю "яєць по 17 грн"

Нагадаємо, у 2023 році у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони проводило закупівлі продуктів, зокрема яєць, за цінами, які в рази перевищували реальні. Так, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині тоді була близько 7 грн за штуку. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання харчів сягала 13 мільярдів гривень.

Також ми писали, що Міністерство оборони України опублікувало нове відео про українських військових. Однак виявилося, що ролик є майже точною копією американського.