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Экс-заместитель Резникова, связанный со скандалом о "яйцах по 17 грн", стал послом МИД, — ЦПК

14 мая 2024 14:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Чиновник, согласовавший контракт о покупке "яиц по 17", получил новую должность
Ростислав Замлинский. Фото: Министерство по реинтеграции оккупированных территорий
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Заместитель бывшего министра обороны Украины Алексей Резников по вопросам финансов и внутреннего аудита Ростислав Замлинский назначен послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. Он фигурировал в деле о заключении контрактов на еду для армии по завышенным ценам.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, ссылаясь на декларации чиновника.

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Чиновник, согласовавший контракт о покупке "яиц по 17 грн", получил новую должность

В декларации за 2023 год Замлинский указал новую должность в МИД, что свидетельствует о возможном назначении на эту должность в начале 2024 года. Во время его пребывания в должности заместителя министра обороны он был причастен к согласованию контрактов на закупку продовольствия для Вооруженных Сил Украины по завышенным ценам, включая скандальный контракт на закупку "яиц по 17 гривен".

"Безумием является назначать послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад в государственных закупках Резникова. Если должностные обязанности Замлинского будут связаны с вопросами оружия или безопасности, такое решение преступно", — отметил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. 

Центр противодействия коррупции отметил, что публично неизвестно, какими именно вопросами занимается Замлинский в Министерстве иностранных дел.

Скандал о покупке "яиц по 17 грн"

Напомним, в 2023 году в СМИ появилась информация, что Минобороны проводило закупки продуктов, в частности яиц, по ценам, которые в разы превышали реальные. Так, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине тогда была около 7 грн за штуку. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины опубликовало новое видео об украинских военных. Однако оказалось, что ролик является почти точной копией американского.

Минобороны
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МИД
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Украина
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