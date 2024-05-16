Коррупция в Украине — в США сделали заявление

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Фото: AP

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что коррупция в Украине остается одной из самых высоких в Европе. По его словам, практикуются взятки и откаты.

Об этом говорится в докладе Конгресса США Роберта Сторча.

Читайте также:

Коррупция в Украине

"Восприятие коррупции снизилось с 2013 года в Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе", — говорится в опубликованном докладе.

Сторч отметил, что война с Россией создала возможности для развития коррупции, "в частности, взяточничества и откатов, завышения расходов на закупки в Министерстве обороны, в частности, на закупку летальных единиц, поскольку прозрачность процесса ограничена из-за уровня секретности таких закупок".

Напомним, правоохранители Службы безопасности Украины и полиции Киева задержали в столице чиновника Укрзализныци. Известно, что за деньги он обещал предпринимателю беспрепятственную передачу земли в аренду.

Также заместитель бывшего министра обороны Украины Алексей Резников по вопросам финансов и внутреннего аудита Ростислав Замлинский был назначен послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. Он фигурировал по делу о заключении контрактов на еду для армии по завышенным ценам.