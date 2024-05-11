У США схвалили продаж Україні трьох HIMARS

HIMARS. Фото: EPA

Держдеп США дав згоду на невідкладний продаж Україні трьох систем HIMARS. Їхня вартість становить близько 30 мільйонів доларів.

Про це повідомило видання AP у суботу, 11 травня.

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Продаж Україні HIMARS

Передбачається, що системи HIMARS профінансує уряд Німеччини. Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що критична обстановка в Україні потребує "негайного продажу" цих систем, які будуть відправлені зі складів американської армії.

HIMARS — це американська реактивна система залпового вогню, що базується на колісному шасі. Цю сучасну систему РСЗВ розробляли з середини 90-х, а в армії США HIMARS почали з'являтися у 2005 році. У бойових діях такі системи було вперше застосовано влітку 2007 року в Іраку.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у п'ятницю, 10 травня, підписав указ про виділення Україні нового пакета військової допомоги. Її вартість становить 400 млн доларів, а зброю візьмуть зі складів американської армії.

Раніше міноборони Німеччини заявило, що закупить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Надалі покупку буде передано українській армії.

Також радник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що міністерство оборони США активно здійснює доставку озброєнь і техніки на позиції Збройних сил України, виконуючи попередній пакет військової підтримки. А також готується до доставки решти обладнання, зокрема з нового пакета допомоги.