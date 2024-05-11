В США одобрили продажу Украине трех HIMARS

HIMARS. Фото: EPA

Госдеп США дал согласие на неотложную продажу Украине трех систем HIMARS. Их стоимость составляет около 30 миллионов долларов.

Об этом сообщило издание AP в субботу, 11 мая.

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Продажа Украине HIMARS

Предполагается, что система HIMARS профинансирует правительство Германии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что критическая обстановка в Украине нуждается в "немедленной продаже" этих систем, которые будут отправлены из складов американской армии.

HIMARS — это американская реактивная система залпового огня, базирующаяся на колесном шасси. Эту современную систему РСЗО разрабатывали с середины 90-х, а в армии США HIMARS начали появляться в 2005 году. В боевых действиях такие системы были впервые применены летом 2007 года в Ираке.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в пятницу, 10 мая, подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи. Ее стоимость составляет 400 млн долларов, а оружие возьмут со складов американской армии.

Ранее минобороны Германии заявило, что закупит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS. В дальнейшем покупка будет передана украинской армии.

Также советник Белого дома Джон Кирби отметил, что министерство обороны США активно производит доставку вооружений и техники на позиции Вооруженных сил Украины, выполняя предварительный пакет военной поддержки. А также готовится к доставке остального оборудования, в том числе из нового пакета помощи.