Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В США одобрили продажу Украине трех HIMARS arrow

В США одобрили продажу Украине трех HIMARS

11 мая 2024 08:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В США одобрили продажу Украине трех HIMARS
HIMARS. Фото: EPA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Госдеп США дал согласие на неотложную продажу Украине трех систем HIMARS. Их стоимость составляет около 30 миллионов долларов.

Об этом сообщило издание AP в субботу, 11 мая.

Читайте также:

Продажа Украине HIMARS

Предполагается, что система HIMARS профинансирует правительство Германии. Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что критическая обстановка в Украине нуждается в "немедленной продаже" этих систем, которые будут отправлены из складов американской армии.

HIMARS — это американская реактивная система залпового огня, базирующаяся на колесном шасси. Эту современную систему РСЗО разрабатывали с середины 90-х, а в армии США HIMARS начали появляться в 2005 году. В боевых действиях такие системы были впервые применены летом 2007 года в Ираке.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в пятницу, 10 мая, подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи. Ее стоимость составляет 400 млн долларов, а оружие возьмут со складов американской армии.

Ранее минобороны Германии заявило, что закупит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS. В дальнейшем покупка будет передана украинской армии.

Также советник Белого дома Джон Кирби отметил, что министерство обороны США активно производит доставку вооружений и техники на позиции Вооруженных сил Украины, выполняя предварительный пакет военной поддержки. А также готовится к доставке остального оборудования, в том числе из нового пакета помощи.

США
война
военная помощь
Украина
военная техника
война в Украине
HIMARS

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина