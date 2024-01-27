У США схвалили продаж F-16 Туреччині

Винищувач F-16. Фото: STAFF SGT. CHERIE A. THURLBY

Після ратифікації Туреччиною протоколу про вступ Швеції до НАТО, США ухвалили продаж винищувачів F-16 для Анкари. Загальна сума угоди становить 23 мільярди доларів.

Про це повідомляє Washington Post.

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Продаж винищувачів F-16 Туреччині

Зазначається, що адміністрація Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як цього тижня турецький уряд ратифікував членство Швеції в НАТО. Наголошується, що цей крок є значним кроком у розширенні альянсу, який набув додаткового значення після вторгнення Росії в Україну.

Як відомо, продаж Туреччині включає 40 нових F-16 та обладнання для модернізації 79 з існуючого парку F-16. Загальна сума угоди становить 23 мільярди доларів.

Крім того, США погодили продаж літаків у Греції. Експерти вважають, що так Америка намагається знайти баланс між двома членами альянсу з історією напружених відносин.

Нагадаємо, 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер єдиною країною, яка не схвалила приєднання Швеції, є Угорщина.