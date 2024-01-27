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В США одобрили продажу F-16 Турции

27 января 2024 12:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США одобрили продажу F-16 Турции
Истребитель F-16. Фото: STAFF SGT. CHERIE A. THURLBY
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После ратификации Турцией протокола о вступлении Швеции в НАТО, США приняли продажу истребителей F-16 для Анкары. Общая сумма сделки составляет 23 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Washington Post.

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Продажа истребителей F-16

Отмечается, что администрация Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции после того, как на этой неделе турецкое правительство ратифицировало членство Швеции в НАТО. Отмечается, что этот шаг является значительным шагом в расширении альянса, который приобрел дополнительное значение после вторжения России в Украину.

Как известно, продажа Турции включает в себя 40 новых F-16 и оборудование для модернизации 79 из существующего парка F-16. Общая сумма сделки составляет 23 миллиарда долларов.

Кроме того, США согласовали продажу самолетов в Греции. Эксперты считают, что так Америка пытается найти баланс между двумя членами альянса с историей напряженных отношений.

Напомним, 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь единственной страной, не одобрившей присоединение Швеции, является Венгрия.

США
Турция
НАТО
Швеция
самолеты
истребитель

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