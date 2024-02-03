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У США губернатор Техасу закликав Байдена брати приклад з Путіна

3 лютого 2024 15:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У США губернатор Техасу закликав Байдена брати приклад з Путіна
Президент США Джо Байден. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Губернатор Техасу, представник республіканської партії Грег Ебботт закликав президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена наслідувати дії президента Російської Федерації Володимира Путіна. За словами губернатора, лідеру США варто повчитися, як працювати на користь своєї країни.

Про це губернатор повідомив в ефірі Fox News.

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Губернатор Техасу запропонував Байдену наслідувати Путіна

Під час промови Грег Ебботт, який нещодавно кинув виклик федеральній владі США у конфлікті навколо кордону, запропонував лідеру країни наслідувати російського диктатора.

Така пропозиція прозвучала в контексті того, щоб Байден, як Путін, працював на користь держави та в її інтересах.

"Байдену потрібно повчитися працювати на користь своєї країни. Це до питання про настрої всередині Республіканської партії США, від якої залежить рішення Конгресу про виділення допомоги Україні", — наголосив губернатор.

Губернатор Техасу заявив, що готовий до конфлікту з владою США

Ебботт заявив, що готовий до конфлікту з федеральною владою щодо ситуації на мексиканському кордоні. За його словами, керівництво Техасу не підкорятиметься наказам Вашингтону.

"Все, що ми можемо зробити, — це бути максимально підготовленими, залучити якнайбільше людей, зробити все можливе, щоб встановити більше прикордонних бар'єрів та заборонити незаконний в'їзд. Ми працюємо, незалежно від того, що робить адміністрація Байдена", — сказав губернатор.

Нагадаємо, Джо Байден погодився перекрити південний кордон країни через нелегальних мігрантів. Проте для ухвалення остаточного рішення потрібен відповідний законопроєкт, якого наразі ще немає.

Додамо, Білий дім розробляє нову стратегію допомоги Україні, яку буде зосереджено не на звільненні окупованих територій, а на відбитті російських атак. Крім того, така допомога ґрунтуватиметься на зміцненні збройних сил та економіки. 

Джо Байден
США
володимир путін
політики

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