В США губернатор Техаса призвал Байдена брать пример с Путина

Президент США Джо Байден. Фото: DW

Губернатор Техаса, представитель республиканской партии Грег Эбботт призвал президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена брать пример с действий президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам губернатора, лидеру США следует поучиться, как нужно работать на пользу своей страны.

Об этом губернатор сообщил в эфире Fox News.

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Губернатор Техаса предложил Байдену подражать Путину

Во время выступления Грег Эбботт, недавно бросивший вызов федеральным властям США в конфликте вокруг границы, предложил лидеру страны подражать российскому диктатору.

Такое предложение прозвучало в контексте того, чтобы Байден, как Путин, работал на пользу государства и в его интересах.

"Байдену нужно поучиться работать на пользу своей страны. Это к вопросу о настроениях внутри Республиканской партии США, от которой зависит решение Конгресса о выделении помощи Украине", — подчеркнул губернатор.

Губернатор Техаса заявил, что готов к конфликту с властями США

Эбботт заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по ситуации на мексиканской границе. По его словам, руководство Техаса не будет подчиняться приказам Вашингтона.

"Все, что мы можем сделать, — это быть максимально подготовленными, привлечь как можно больше людей, сделать все возможное, чтобы установить больше пограничных барьеров и запретить незаконный въезд. Мы работаем, независимо от того, что делает администрация Байдена", — сказал губернатор.

Напомним, Джо Байден согласился перекрыть южную границу страны из-за нелегальных мигрантов. Однако для принятия окончательного решения необходим соответствующий законопроект, которого пока нет.

Добавим, Белый дом разрабатывает новую стратегию помощи Украине, которая будет сосредоточена не на освобождении оккупированных территорий, а на отражении российских атак. Кроме того, такая помощь будет основываться на укреплении вооруженных сил и экономики.