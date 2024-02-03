Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В США губернатор Техаса призвал Байдена брать пример с Путина arrow

В США губернатор Техаса призвал Байдена брать пример с Путина

3 февраля 2024 15:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В США губернатор Техаса призвал Байдена брать пример с Путина
Президент США Джо Байден. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Губернатор Техаса, представитель республиканской партии Грег Эбботт призвал президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена брать пример с действий президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам губернатора, лидеру США следует поучиться, как нужно работать на пользу своей страны.

Об этом губернатор сообщил в эфире Fox News.

Читайте также:

Губернатор Техаса предложил Байдену подражать Путину

Во время выступления Грег Эбботт, недавно бросивший вызов федеральным властям США в конфликте вокруг границы, предложил лидеру страны подражать российскому диктатору.

Такое предложение прозвучало в контексте того, чтобы Байден, как Путин, работал на пользу государства и в его интересах.

"Байдену нужно поучиться работать на пользу своей страны. Это к вопросу о настроениях внутри Республиканской партии США, от которой зависит решение Конгресса о выделении помощи Украине", — подчеркнул губернатор.

Губернатор Техаса заявил, что готов к конфликту с властями США

Эбботт заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по ситуации на мексиканской границе. По его словам, руководство Техаса не будет подчиняться приказам Вашингтона.

"Все, что мы можем сделать, — это быть максимально подготовленными, привлечь как можно больше людей, сделать все возможное, чтобы установить больше пограничных барьеров и запретить незаконный въезд. Мы работаем, независимо от того, что делает администрация Байдена", — сказал губернатор.

Напомним, Джо Байден согласился перекрыть южную границу страны из-за нелегальных мигрантов. Однако для принятия окончательного решения необходим соответствующий законопроект, которого пока нет.

Добавим, Белый дом разрабатывает новую стратегию помощи Украине, которая будет сосредоточена не на освобождении оккупированных территорий, а на отражении российских атак. Кроме того, такая помощь будет основываться на укреплении вооруженных сил и экономики.

Джо Байден
США
владимир путин
политики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме