У Байдена готують нову стратегію допомоги для України, — WP

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нову стратегію допомоги Україні, яку буде зосереджено не на звільненні окупованих територій, а на відбитті російських атак. Крім того, така допомога буде ґрунтуватися на зміцненні збройних сил та економіки.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на джерела.

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В чому полягає новий план США

У виданні наголошують, що такий план значно відрізняється від того, який був в минулому році, коли США та їхні партнери надіслали до Києва тренерів та сучасне обладнання, сподіваючись, що це допоможе звільнити територію України, яку захопили російські війська.

"Цілком очевидно, що їм буде важко здійснити такий же масштабний наступ на всіх фронтах, який вони намагалися здійснити минулого року", — зауважив високопоставлений представник адміністрації.

Зазначається, що ідея плану полягає в тому, аби Україна наразі утримувала свої позиції на полі бою, проте "вивести її на іншу траєкторію, щоб вона була набагато сильнішою до кінця 2024 року... і вивести її на більш стійкий шлях".

Документ щодо зобов'язань перед Україною

"Цієї весни адміністрація сподівається оприлюднити свої власні 10-річні зобов'язання, які зараз розробляються Державним департаментом з благословення Білого дому — за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 61 мільярд доларів буде схвалений непоступливим Конгресом", — додають у матеріалі.

Американські чиновники запевняють, що документ США буде гарантувати підтримку короткострокових військових операцій та розбудову ЗСУ, які будуть здатні стримувати агресію РФ. Він буде містити чіткі обіцянки та програми, за допомогою яких буде захищено, відновлено та розширно промислову й експортну українську базу. Також це сприятиме проведенню політичних реформ, які необхідні для вступу в західні інституції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США планують надати фінансову допомогу для України, аби підтримати її економіку під час війни. Для цього з бюджету мають намір виділити 11,8 мільярда доларів.