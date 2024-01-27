У Байдена готовят новую стратегию помощи для Украины, — WP

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую стратегию помощи Украине, которая будет сосредоточена не на освобождении оккупированных территорий, а на отбитии российских атак. Кроме того, такая помощь будет основываться на укреплении вооруженных сил и экономике.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

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В чем заключается новый план США

В издании отмечают, что такой план значительно отличается от того, какой был в прошлом году, когда США и их партнеры направили в Киев тренеров и современное оборудование, надеясь, что это поможет освободить территорию Украины, которую захватили российские войска.

"Совершенно очевидно, что им будет трудно осуществить такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались осуществить в прошлом году", — отметил высокопоставленный представитель администрации.

Отмечается, что идея плана состоит в том, чтобы Украина удерживала свои позиции на поле боя, однако "вывести ее на другую траекторию, чтобы она была намного сильнее до конца 2024 года... и вывести ее на более устойчивый путь".

Документ об обязательствах перед Украиной

"Этой весной администрация надеется обнародовать свои собственные 10-летние обязательства, которые сейчас разрабатываются Государственным департаментом по благословению Белого дома — при условии, что запрос президента Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен неуступчивым Конгрессом", — добавляют в материале.

Американские чиновники уверяют, что документ США будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций и развитие ВСУ, способных сдерживать агрессию РФ. Он будет содержать четкие обещания и программы, с помощью которых будет защищена, восстановлена и расширена промышленная и экспортная украинская база. Также это будет способствовать проведению политических реформ, необходимых для вступления в западные институты.

Напомним, ранее мы писали, что США планируют предоставить финансовую помощь для Украины, чтобы поддержать ее экономику во время войны. Для этого из бюджета намерены выделить 11,8 млрд долларов.