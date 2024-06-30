У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених

Учасники акції на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE

У Сполучених Штатах українці зібрались біля Білого дому на акцію підтримки військовополонених бійців Сил оборони. Загалом на місці події зібралося близько сотні людей.

Про це повідомляють Новини.LIVE у неділю, 30 червня.

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Акція в підтримку військовополонених

БЛизько сотні людей прийшли до Білого Дому у Вашингтоні для підтримки військовополонених та цивільних, які перебувають у російському полоні. Також учасники акції мали намір підтримати українських дітей, яких загарбники силоміць вивезли на територію Російської Федерації.

"Ми прийшли сюди з дочкою, бо наш сусід Руслан нині у полоні. Він був у Чорнобильській АЕС, коли почалось вторгнення. І вже третій рік у полоні. Ось, ми зробили плакати, і вийшли", — каже Аліна, постійна учасниця акцій у підтримку України у Вашингтоні.

Окрім українців, на акції також були присутні американці, які постійно намагаються підтримати зібрання у підтримку України у Вашингтоні.

"Я тут з низки причин, але останні на — це підтримка полонених українців в Росії та їх звільнення із полону", — каже Лорен, яка постійно присутня на акціях у Вашингтоні.

Окрім того, до акції приєднались Олександр Королюк та Ганна Бубнова — велосипедисти, які роблять благодійний велопробіг через всю Америку — від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка та збирають кошти для підрозділу "Кракен".

Варто зазначити, що регулярні акції підтримки України відбуваються у Вашингтоні з першого дня початку повномасштабного вторгнення.

Учасники акції на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Прапор підрозділу "Кракен". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 31 травня після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

Пізніше, 25 червня, ще 90 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.