В Вашингтоне прошла акция в поддержку пленных

Участники акции в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

В Соединенных Штатах украинцы собрались возле Белого дома на акцию поддержки военнопленных бойцов Сил обороны. Всего на месте происшествия собралось около сотни человек.

Об этом сообщают Новини.LIVE в воскресенье, 30 июня.

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Акция в поддержку военнопленных

Около сотни людей пришли в Белый Дом в Вашингтоне для поддержки военнопленных и гражданских, находящихся в русском плену. Также участники акции намеревались поддержать украинских детей, которых захватчики насильно вывезли на территорию Российской Федерации.

"Мы пришли сюда с дочерью, потому что наш сосед Руслан сейчас в плену. Он был в Чернобыльской АЭС, когда началось вторжение. И уже третий год в плену. Вот, мы сделали плакаты, и вышли", - говорит Алина, постоянная участница акций в поддержку Украины в Вашингтоне.

Кроме украинцев, на акции также присутствовали американцы, постоянно пытающиеся поддержать собрание в поддержку Украины в Вашингтоне.

"Я здесь по ряду причин, но последние на это поддержка пленных украинцев в России и их освобождение из плена", - говорит Лорен, которая постоянно присутствует на акциях в Вашингтоне.

Кроме того, к акции присоединились Александр Королюк и Анна Бубнова – велосипедисты, которые совершают благотворительный велопробег через всю Америку – от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и собирают средства для подразделения "Кракен".

Следует отметить, что регулярные акции поддержки Украины проходят в Вашингтоне с первого дня начала полномасштабного вторжения.

Участники акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Флаг подразделения "Кракен". Фото: Новини.LIVE

Напомним, 31 мая после обмена по вражеской неволе домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.

Позже, 25 июня, еще 90 украинских защитников вернулись из российского плена. Среди них 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС.