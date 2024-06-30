Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В США возле Белого дома сотня человек собралась, чтобы поддержать украинских военнопленных arrow

В США возле Белого дома сотня человек собралась, чтобы поддержать украинских военнопленных

30 июня 2024 23:25
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Вашингтоне прошла акция в поддержку пленных
Участники акции в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Соединенных Штатах украинцы собрались возле Белого дома на акцию поддержки военнопленных бойцов Сил обороны. Всего на месте происшествия собралось около сотни человек.

Об этом сообщают Новини.LIVE в воскресенье, 30 июня.

Читайте также:

Акция в поддержку военнопленных

Около сотни людей пришли в Белый Дом в Вашингтоне для поддержки военнопленных и гражданских, находящихся в русском плену. Также участники акции намеревались поддержать украинских детей, которых захватчики насильно вывезли на территорию Российской Федерации.

"Мы пришли сюда с дочерью, потому что наш сосед Руслан сейчас в плену. Он был в Чернобыльской АЭС, когда началось вторжение. И уже третий год в плену. Вот, мы сделали плакаты, и вышли", - говорит Алина, постоянная участница акций в поддержку Украины в Вашингтоне.

Кроме украинцев, на акции также присутствовали американцы, постоянно пытающиеся поддержать собрание в поддержку Украины в Вашингтоне.

"Я здесь по ряду причин, но последние на это поддержка пленных украинцев в России и их освобождение из плена", - говорит Лорен, которая постоянно присутствует на акциях в Вашингтоне.

Кроме того, к акции присоединились Александр Королюк и Анна Бубнова – велосипедисты, которые совершают благотворительный велопробег через всю Америку – от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и собирают средства для подразделения "Кракен".

Следует отметить, что регулярные акции поддержки Украины проходят в Вашингтоне с первого дня начала полномасштабного вторжения.

акция в поддержку
Участники акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE
Символика подразделения Кракен
Флаг подразделения "Кракен". Фото: Новини.LIVE

Напомним, 31 мая после обмена по вражеской неволе домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.

Позже, 25 июня, еще 90 украинских защитников вернулись из российского плена. Среди них 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС.

США
война
пленные
Белый дом
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны