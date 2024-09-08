У Сочі відпочивальники на пляж витягнули морську міну

Морська міна на пляжі у Сочі. Фото: скриншот із відео

На пляж у Сочі штормом викинуло морську міну. На відео відпочивальники, попри небезпеку, продовжували наближатися до предмета і викочували його на берег.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Сочі на пляж викинуло морську міну

У мережі з'явилося відео, де на одному із пляжів Росії відпочивальники витягують на берег міну.

"У російському місті Сочі штормом винесло морську міну на пляж, проте замість евакуації, відпочивальники вирішили самостійно витягнути її на берег", — повідомили у росЗМІ.

За словами очевидців, інцидент стався в районі Адлера.