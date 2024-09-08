В Сочи отдыхающие на пляж вытащили морскую мину

Морская мина на пляже в Сочи. Фото: скриншот с видео

На пляж в Сочи штормом выбросило морскую мину. На видео отдыхающие, невзирая на опасность, продолжали приближаться к предмету и выкатывали его на берег.

Об этом сообщают РосСМИ.

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В сети появилось видео, где на одном из пляжей России отдыхающие вытаскивают на берег мину.

"В российском городе Сочи штормом вынесло морскую мину на пляж, однако вместо эвакуации отдыхающие решили самостоятельно вытащить ее на берег", — сообщили в РосСМИ.

По словам очевидцев, инцидент произошел в районе Адлера.