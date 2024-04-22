У Словаччині зібрали кошти на снаряди для України — про яку суму йдеться

Військовий зі снарядом в руках. Фото: AFP

Громадяни Словаччини зібрали вже понад 3 млн євро на закупівлю снарядів для України. За сім днів збору до ініціативи словацьких активістів долучилися більш як 50 тис. людей.

Про це йдеться на офіційному сайті по збору коштів.

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"Наша згуртована підтримка тримає Словаччину на карті непохитних прихильників України. Якщо не зробить уряд, то зробимо ми!", — зазначили організатори акції.

Як зазначається, першим рубежем збору була сума 250 тис. євро.

"Але ми віримо, що поступово зможемо зібрати до 1 000 000 євро", — наголосили організатори і виконали свою обіцянку.

Таку акцію запустили словацькі громадські організації Mier Ukrajine, Darček pre Putina, Donio та All4Ukraine. На сайті збору коштів зазначають, що словаки, які не згодні з позицією уряду, вирішили самостійно долучитися до чеської ініціативи.

"Доведімо, що Словаччина не боягузлива і стоїть на правильному боці історії, організувавши громадський збір коштів на боєприпаси. Допоможімо Україні, попри наш проросійський уряд", — йшлося в повідомленні.

Раніше ми писали, що активісти у Словаччині зібрали майже 2,5 мільйона євро на боєприпаси для України.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі.