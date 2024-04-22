В Словакии собрали средства на снаряды для Украины — о какой сумме идет речь
Граждане Словакии собрали уже более 3 млн. евро на закупку снарядов для Украины. За семь дней сбора к инициативе словацких активистов присоединились более 50 тыс. человек.
Об этом идет речь на официальном сайте по сбору средств.
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"Наша сплоченная поддержка удерживает Словакию на карте непоколебимых сторонников Украины. Если не сделает правительство, то сделаем мы!", — отметили организаторы акции.
Первым рубежом сбора была сумма 250 тыс. евро.
"Но мы верим, что постепенно сможем собрать до 1 000 000 евро", — подчеркивали организаторы и выполнили свое обещание.
Такую акцию запустили словацкие общественные организации Mier Ukrajine, Darček pre Putina, Donio и All4Ukraine. На сайте сбора средств отмечают, что словаки, не согласные с позицией правительства, решили самостоятельно присоединиться к чешской инициативе.
"Докажем, что Словакия не труслива и стоит на правильной стороне истории, организовав общественный сбор средств на боеприпасы. Поможем Украине, несмотря на наше пророссийское правительство", — говорилось в сообщении.
Ранее мы писали, что активисты в Словакии собрали около 2,5 миллиона евро на боеприпасы для Украины.
Также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке Украины на пути к членству в Европейском Союзе.
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