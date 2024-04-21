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Активісти у Словаччині зібрали майже 2,5 мільйона євро на Боєприпаси для України

21 квітня 2024 00:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Активісти у Словаччині зібрали майже 2,5 мільйона євро на Боєприпаси для України
Військовий зі снарядом в руках. Фото: Радіо Свобода
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Цього тижня ініціатива "Боєприпаси для України", започаткована словацькими активістами, зібрала близько 2 мільйонів євро на підтримку України. Збір коштів почався після відмови Словаччини приєднатися до чеської програми закупівлі снарядів для України.

Про це повідомив видання Reuters у суботу, 19 квітня.

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Ініціатором збору коштів став Отто Сімко, 99-річний журналіст і учасник Словацького національного повстання 1944 року, який вижив у Голокості.

"Коли я почув про ініціативу чеського уряду, мені було дуже приємно почути, що вишукуються усі шляхи допомогти Україні захиститися від (російського – Ред.) агресора, оскільки іншого шляху немає", — заявив журналіст.

Організатори збору коштів заявили, що їхня мета — продемонструвати незгоду більшості словаків зі зміною зовнішньої політики країни після виборів у вересні.

На сайті ініціативи повідомляється, що вже зібрано 2,5 мільйона євро, з внесками від майже 40 тисяч словаків, кожен з яких в середньому пожертвував 64 євро.

Одна з організаторів громадської групи "Мир для України" Зузана Іжакова, зазначила, що багато словаків відчувають сором через проросійську позицію уряду, і саме тому вони вирішили зробити свій внесок.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії розповів, коли передасть Україні 1,5 млн снарядів.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі, підкресливши, що Словаччина не буде ставити перешкоди перед українськими амбіціями. 

військова допомога
Словаччина
Україна
боєприпаси
війна в Україні

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